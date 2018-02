Els 'barons' del PSOE aposten per garantir el castellà com a idioma vehicular a Catalunya

Reunió del Comitè Federal del PSOE aquest dissabte (EFE)





Els presidents d'Aragó, Castella-la Manxa i Extremadura, els socialistes Javier Lambán, Emiliano García-Page i Guillermo Fernández Vara, han sortit en defensa del castellà a Catalunya i han advocat per garantir el dret dels pares a triar l'idioma vehicular en el que estudiïn els seus fills.

Aquests tres 'barons' socialistes han aprofitat la seva assistència al Comitè Federal del PSOE a Aranjuez (Madrid) per reivindicar aquesta postura un dia després que Moncloa hagi confirmat la seva intenció de canviar des de la Conselleria d'Educació catalana el procediment d'inscripció dels alumnes per que puguin triar el castellà com a idioma vehicular.

Lambán ha cridat a corregir "més aviat que tard" el "maltractament injust i il·legal" que comet la Generalitat de Catalunya contra el castellà, idioma que, segons ell, ha estat "postergat" de manera "inacceptable" a l'escola catalana, i ha defensat que l'Estat torni a Catalunya en matèria d'educació per a remeiar el que, en cas contrari, acabaria en "un problema definitivament irresoluble".

El president aragonès defensa que com més aviat deixi d'aplicar l'article 155 a Catalunya, millor. Perquè significarà que hi ha un Govern constitucional. No obstant això, no ha aclarit si és partidari de valer-se d'ell, com vol el Govern, per a modificar el procediment d'inscripció a les escoles catalanes i permetre la selecció paterna de la llengua vehicular dels alumnes. Això sí, ha subratllat que l'Estat ha "exercir les seves competències com a la resta del país" i assegurar "que es compleixi la llei" a Catalunya.

ATAC DE NERVIS PER LA PUJADA DE CIUTADANS

Per la seva banda, Page ha garantit que comparteix l'objectiu de protegir el castellà "de la gola dels independentistes", encara que ha atribuït l'anunci del Govern a "un atac de nervis absolut" per la pujada de Ciutadans a les enquestes. Ha avisat que aquest tipus de decisions no han d'anunciar-amb "cops de pit" i ha cridat a que tot el referent a l'ocupació del castellà a les comunitats autònomes amb llengües cooficials surti d'un pacte d'Estat i no de l'intent del PP de " influir en les enquestes ".

Vara ha coincidit amb els seus col·legues en que "el normal" és que siguin els pares qui triïn la llengua vehicular dels estudis dels seus fills i ha criticat a l'Executiu l'entendre que, amb l'actual situació a Catalunya, encara sense govern després de les eleccions del 21 de desembre, "no és el moment d'aixecar barricades lingüístiques". Una mesura com l'anunciada "més que sumar divideix" quan "ara són temps de sumar", ha incidit.

EL 155 PER RECUPERAR L'AUTOGOVERN I PER RES MÉS

Aquest divendres la 'número quatre' del PSOE, Carmen Calvo, va rebutjar l'ocupació de l'article 155 per variar el model educatiu català i ha afirmat que aquest debat corresponia al Parlament català. Segons fonts socialistes, el mateix secretari general del partit, Pedro Sánchez, ha fet al·lusió a la qüestió durant la discussió a porta tancada en el Comitè Federal i ha subratllat que el 155 es va aplicar a Catalunya "per recuperar l'autogovern català, però per a res més ".

També ha lamentat la decisió del Govern el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que ha ironitzat que vulgui canviar la política educativa a Catalunya aixecant "polèmica" quan "no té ni idea d'aplicar la que en teoria és la seva posició". Finalment, s'ha sumat a aquest vessant el secretari de Política Federal del PSOE, Patxi Lópe z, que ha acusat el Gabinet de Mariano Rajoy de "generar polèmiques on no n'hi ha" i "governar més a Catalunya que a Espanya".