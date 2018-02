El Barça pateix davant l'Éibar però segueix líder a la Lliga

Leo Messi entre els jugadors de l'Eibar (GETTY)





El Barça ha patit aquest dissabte per emportar-se els tres punts davant l'Eibar (0-2) amb gols de Suárez i Jordi Alba. El partit va quedar marcat per l'expulsió d'Orellana per dues grogues quan el conjunt armer estava rondant l'empat. En els últims minuts, l'Alba va sentenciar el duel després d'un rebot de Messi. D'aquesta manera, el Barcelona torna a guanyar després de dos empats consecutius en Lliga.





Ipurua es va convertir en l'assaig del Barcelona abans de visitar Stamford Bridge a la Champions League, segons la crònica d'Eurosport. La grada enganxada a la banda, saber patir davant un equip corretjós i la lluita del centre del camp van ser els principals punts a vèncer per als d'Ernesto Valverde. Messi va baixar a la medul·lar i va redirigir el joc blaugrana, blau cel per a l'ocasió, que va patir diversos atacs armers en els primers minuts. L'argentí es va treure del barret de copa una assistència tan mesura a Suárez que amb un lleuger finta amb el cos li va valer per superar a Dimitrovic i fer el primer de la tarda.





Els locals van reaccionar aviat amb una urpada d'Orellana que va superar el porter alemany però es va estampar contra el travesser, de fet, el Eibar va tenir una altra oportunitat de posar les taules en el marcador amb un xut mossegat de Jordà. No obstant això, Messi va tornar a la càrrega i la jugada del primer gol es va calcar, però amb un final diferent. Suárez es va escorar massa i va haver d'assistir a l' '10' que venia en carrera. El seu xut els va escopir el pal.









Després del descans, el Éibar va guanyar pes i va arraconar el Barça tant que li va descol·locar fins a un moment que va marcar el partit, la vermella a Fabián Orellana. El xilè va veure la segona groga per desplaçar la pilota i va deixar a un Eibar amb deu que va acabar veient l'expulsió del seu entrenador Mendilibar per protestes posteriors a una jugada molt semblant a la que Suárez va moure l'esfèric sense sanció. Tot i això i amb un menys, Inui va provocar els ensurts catalans però o la seva mala punteria o el mur format per Umtiti i Piqué sempre acabava amb el perill. No obstant això, quan més es van venir amunt els locals, Messi es va marcar una jugada que va acabar amb la rematada final de Jordi Alba per sentenciar en els últims minuts.