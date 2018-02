La CUP adverteix que ERC i JxCat no actuen a l'alçada del moviment independentista

La CUP va culminar dijous el seu procés intern amb l'elecció del nou secretariat (Europa Press)





Després de l'elecció del seu nou secretariat, la CUP ha criticat aquest dissabte a JxCat i ERC per l'estratègia que estan duent a terme per negociar la investidura i els ha reclamat "transparència" i complir amb el que van dir durant la campanya electoral.

"Ens preocupa i inquieta que es faci política amb advocats xiuxiuejant a les orelles. Amb consells més d'estratègia jurídica que de política", ha recriminat la portaveu de la CUP, Núria Gibert, en declaracions als mitjans després del Consell Polític que han celebrat a Alcover (Tarragona).

Gibert ha expressat la seva "desil·lusió" per com s'estan desenvolupant les negociacions en les últimes setmanes i ha advertit que, al seu parer, ERC i JxCat no estan actuant a l'altura del moviment independentista.

També ha sostingut que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i la intenció del Govern central d'incloure el castellà com a llengua vehicular en l'educació pública catalana demostra "de manera nítida i cristal·lina que no és possible ni fer autonomisme".

Així mateix, ha alertat que l'Estat està situant a Catalunya en un marc de "preautonomismo", pel que considera que l'única opció és avançar cap a la independència.

ELS 'DURS' DE LA CUP GUANYEN LES ELECCIONS INTERNES

Així, segons publica aquest dissabte El Confidencial, els 'durs' de la CUP controlen la direcció de l'organització després del procés d'eleccions internes que ha portat a la candidatura més propera a Endavant a copar el secretariat. Els 'durs' no creuen en la transversalitat del projecte de Carles Puigdemont ni d'ERC i s'anuncien postures d'intransigència en les demandes socials i polítiques abans de facilitar el seu suport al futur Govern ..

Els cupaires s'han definit sense embuts: "És important continuar sent crítics, de manera pública i no només de portes endins, amb el projecte de transició a la República del sobiranisme transversal (amb la seguretat jurídica i passant de la llei a la llei) , ja que paralitza les accions polítiques i mobilitzacions socials necessàries per consumar la ruptura i construir la República ". Una reflexió que aposta per la unilateralitat i l'exigència de desobediència a les lleis i als tribunals espanyols, ja que rebutja la política de "llei a llei" propugnada per ERC.

El seu pla de treball planteja impulsar la mobilització popular, situant als Comitès de Defensa de la República (CDR) en el centre de l'acció. "És fonamental mantenir els CDR com a espais d'autoorganització popular que permetin defensar les conquestes populars i els instruments de construcció nacional". I adverteixen que "després de l'empresonament de 'els Jordis', i amb una situació de manca de lideratge del moviment per l'autodeterminació de Catalunya, una de les aportacions clau dels CDR al moviment és l'horitzontalitat en el funcionament i la presa de decisions ".

NOU FULL DE RUTA

El secretariat, que consta de 15 membres, és l'òrgan màxim de direcció i coordina la gestió política de la CUP. Es van presentar dues candidatures col·lectives, properes a Endavant ia Poble Lliure, i altres quatre candidats de manera individual. La candidatura d'Endavant va obtenir el 56% dels vots, mentre que la de Poble Lliure es va quedar amb el 41%.

El nou secretariat que es va formar aquest passat dijous s'incorpora als exdiputats Mireia Boya, Eulàlia Reguant, Albert Botran, Joan Garriga o Mireia Vehí. A més del regidor de Girona Lluc Salellas, germà de l'exdiputat Benet Salellas.

En el seu full de ruta, la candidatura guanyadora adverteix que "la situació generada a partir de la resposta repressiva de l'Estat espanyol a la Declaració del 27 d'octubre [la declaració d'independència aprovada al Parlament], així com el replegament estratègic de bona part del camp republicà a partir de llavors dibuixa un escenari de grans dificultats per als propers temps al conjunt dels Països Catalanes. El nacionalisme català actua cada vegada amb menys complexos, alhora que desplega el programa econòmic de la Troica amb poca oposició ".

La nova direcció també assumeix el retrocés electoral del 21D i el seu consegüent canvi d'estratègia de cara a les eleccions municipals de 2019. "Després d'una legislatura molt intensa, la proposta política que presentem passa per poder encarar aquesta etapa amb unes prioritats molt clares: el municipalisme, la construcció de la unitat popular, posar els feminismes (teòrics i pràctics) en el centre de l'organització i assumir la 'ràtzia' repressiva que ja s'està desplegant contra el poble català ".

També insisteix en enfocar d'una altra manera la seva tasca parlamentària: "Hi ha la voluntat de desplaçar del Parlament el centre de l'activitat política de la organización.Hemos de fer una aposta explícita per no centrar tots els nostres esforços i energies al Parlament i en la política en clau autonòmica, sinó per relocalitzar els esforços de la CUP en l'àmbit municipal. A 18 mesos de la celebració de les eleccions municipals, cal fer una aposta clara per retornar el municipalisme al centre de la pràctica política de la CUP ". Per això, proposen "l'impuls d'un municipalisme de ruptura amb l'horitzó de les eleccions municipals del 2019 i el desenvolupament d'una institucionalització pròpia en el conjunt dels Països Catalans sobre la base del desplegament de sobiranies com a paradigmes del projecte polític de l'esquerra independentista ".

Segons explica El Confidencial, les seves principals línies d'acció del futur passen per diversos eixos. El primer és el compromís de desplegar el seu projecte i, per això, part de l'eix que "la República Catalana només serà viable si ataquem d'arrel als poders econòmics polítics de casa nostra i les seves vinculacions i interessos compartits amb el conglomerat d'interessos, polítics i econòmics, que conformen i alimenten els estats espanyol i francès, així com la UE i tot el conglomerat institucional, econòmic i militar europeu ".

UNILATERALITAT I DESOBEDIÈNCIA INSTITUCIONAL

Així, la seva roposta passa per forçar "la nacionalització de sectors estratègics, la creació d'una banca pública i l'expropiació dels sectors productius estratègics". "La nostra pràctica política ha de poder combinar aquest marc estratègic amb decisions de caire tàctic ia curt termini en els pròxims mesos", diu el seu full de ruta.

El segon punt del pla de treball és construir "municipalisme d'alliberament", és a dir, fer la revolució des dels ajuntaments. Per això, advoquen per "seguir treballant per consolidar el municipalisme com a eina de ruptura que fugi de dinàmiques de mera gestió municipal". El tercer punt fa referència al internacionalització del conflicte català, divulgant "la vulneració dels drets humans per part de l'estat espanyol, l'alt nivell d'autoritarisme del Govern espanyol i la connivència de l'Estat amb les forces d'extrema dreta al carrer". Per a això, proposen reforçar aliances amb altres forces de la resta d'Espanya per "obrir-li diferents fronts al Govern espanyol, descongestionar la pressió policial i repressiva a Catalunya i reforçar les aliances per trencar el Règim del 78".

Les tàctiques antirepressives són un altre dels punts a desenvolupar. "A l'escenari actual, amb l'Estat espanyol actuant en clau de venjança, i atès que hem assumit una estratègia d'unilateralitat i desobediència institucional tant als ajuntaments com al Parlament, el cost repressiu es preveu alt i amb possibles conseqüències directes cap a la nostra organització i la nostra gent".

Juntament amb Alerta Solidària, la CUP ofereix "formació en desobediència civil pacífica, abordatge de les pors i les angoixes, consolidació de xarxes de resposta en cas de repressió, formació en drets bàsics en casos de detenció, etcètera". En aquest sentit, també "serà important treballar per exposar i fer visible l'aparell de l'Estat espanyol com una maquinària que combina partits polítics, govern, oposició, judicatura, extrema dreta, monarquia i Exèrcit entre d'altres.

Un altre dels punts en què treballarà l'organització és el del desplegament dels "Decrets de la Dignitat". En aquest punt, destaca que "la principal funció de la CUP en aquest context seria vetllar perquè el Parlament avanç en aquesta direcció i intensificar el treball als carrers, als centres de salut, d'ensenyament i de treball, així com amb tot el teixit municipal i popular del país per ampliar els suports a les propostes recollida en aquests Decrets de la Dignitat".