Defensa ajorna el llançament del satèl·lit PAZ per raons tècniques

Satèl·lit d'observació terrestre PAZ (CSIC / HISDESAT)





El llançament del nou satèl·lit d'observació terrestre PAZ, previst per a aquest diumenge, ha estat ajornat per "raons tècniques" i queda per determinar la seva posada en òrbita, segons ha informat el Ministeri de Defensa.

"El llançament del satèl·lit d'observació de la terra PAZ des de la Base Aèria nord-americana de Vandenberg, a Califòrnia, previst per demà diumenge 18 de febrer ha estat ajornat, per raons tècniques, fins a nova data per determinar de la qual s'informarà oportunament", assenyala el comunicat emès per Defensa.

Abans d'aquest canvi, el departament que dirigeix María Dolores de Cospedal ha informat que el llançament situarà a Espanya com a tercer país de la UE amb capacitat d'observació pròpia, juntament amb Alemanya i Itàlia, amb un instrument amb capacitat dual per a ús tant civil com militar i les dades del contribuiran també a la investigació científica.

Entre altres aplicacions, permetrà que Espanya disposi de recursos propis per dur a terme tasques relacionades amb la intel·ligència, la simulació d'operacions militars, verificació de tractats internacionals, control fronterer o cartografia d'alta resolució, així com en tasques de vigilància de la superfície terrestre , control d'abocaments marítims, urbanisme i ordenació del territori, control de l'ocupació del sòl o dels recursos naturals, planificació d'infraestructures, avaluació de catàstrofes, incendis forestals o control del medi ambient.

A més de Comte Bajén, acudirà al llançament la secretària general d'Indústria i PIME del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat, Begoña Cristeto. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, seguirà l'esdeveniment des de les instal·lacions de l'INTA a Torrejón de Ardoz (Madrid).

El projecte inclou, a més de la posada en òrbita de l'aparell, el monitoratge, seguiment i recollida de dades, a càrrec de l'INTA, un organisme dependent del Ministeri de Defensa. Aquestes tasques es duran a terme gràcies a un desplegament a les instal·lacions del Centre Espacial INTA de Torrejon d'Ardoz (CEIT), on s'ubiquen els sistemes que componen el centre de nominal d'operació; en les del Centre de Sistemes Espacials d'Observació (CESAEROB) de l'Exèrcit de l'Aire; i en les del Centre de Respatller, situat a les instal·lacions de l'INTA a Maspalomas (Canàries).