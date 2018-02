Foment posa en marxa el 'rescat' de les autopistes en fallida aquest dimecres

Autopista radial R-4 de Ferrovial i Sacyr





El Ministeri de Foment inicia el 'rescat' de les nou autopistes de peatge en fallida aquest dimecres, 21 de febrer, quan passarà a fer-se càrrec de la primera d'elles, la radial R-4 Madrid-Ocaña, una via que cada dia utilitzen uns 5.700 conductors.

El Departament que dirigeix Íñigo de la Serna, a través de la seva societat Seittsa, assumirà aquest dia la via i la seva plantilla de 90 treballadors, i passarà a fer-se càrrec de la seva explotació i manteniment, i del cobrament del peatge als seus usuaris.

Foment prendrà el relleu de l'actual concessionària de l'autopista, una societat participada per Ferrovial, Sacyr i Liberbank, que ha estat declarada en liquidació amb un deute d'uns 530 milions d'euros.

La radial R-4, inaugurada al febrer de 2004, és una autopista de 52,5 quilòmetres de longitud que porta associada l'explotació de 41,5 quilòmetres de la carretera de circumval·lació M-50 lliure de peatge, el que discorre entre les carreteres A-2 i A-4.

Serà la primera autopista que l'Estat tingui sota la seva gestió més d'una dècada després que al maig de 2006 privatitzés la llavors Empresa Nacional d'Autopistes (ENA).

Així mateix, l'Administració passarà a fer-se càrrec d'aquesta i les altres vuit autopistes fallides sis anys després que el 2012, enmig de la crisi, es declaressin insolvents i en concurs de creditors per la caiguda del trànsit i els sobrecostos de les expropiacions.

Després d'un primer pla de rescat fallit el 2014, aquesta setmana es posa en marxa el nou projecte dissenyat per Foment per solucionar la situació d'aquestes infraestructures que suposen una cinquena part (570 quilòmetres) de la xarxa de pagament. La seva construcció va suposar una inversió de 7.000 milions i actualment suporten un deute de 3.200 milions.





CALENDARI DE L' 'RESCAT'





El pla de De la Serna passa per assumir les autopistes a mesura que els seus actuals cocesionarias vagin entrant en liquidació i explotar-les durant uns mesos, per garantir que segueixen en servei per als usuaris, fins que en la segona meitat de l'any llanci el concurs públic per tornar a cedir-les a empreses privades.

Així, després de la R-4, Foment assumirà en el que queda de mes i al març la resta de les radials (la R-2 Madrid-Guadalajara, la R-3 Madrid-Arganda i la R-5 Madrid-Navalcarnero), la M-12 que uneix Madrid amb l'Aeroport de Barajas i l'AP-36 Ocaña-la Roda. Posteriorment, l'1 d'abril el Ministeri es quedarà amb el tram de l'AP-7 entre Cartagena i Vera i amb la Circumval·lació d'Alacant.

L'altra via en fallida, l'AP-41 Madrid-Toledo, serà l'última a 'rescatar-se', atès que el seu concurs de creditors no ha arribat encara a la fase de liquidació.





EL COST DE L'OPERACIÓ





En virtut del rescat, l'Estat haurà de pagar a les actuals concessionàries l'import que van invertir en la seva construcció i que encara no havien recuperat amb el cobrament del peatge.

Es tracta d'una 'factura' que el Govern estima en uns 2.000 milions d'euros, però que els creditors de les vies eleven fins a 4.500 milions. Foment espera minorar aquesta suma amb el que tregui de relicitar les vies, però ja ha reconegut que no ho cobrirà íntegrament i que l'operació afectarà al dèficit d'aquest any.

El Ministeri aborda el rescat de les autopistes més 'joves', les de més recent construcció, mentre que les més 'veteranes' comencen a acabar el termini de concessió i comencen a revertir a l'Estat i coincidint amb el debat que el Govern pretén obrir amb altres grups per decidir el futur d'aquestes vies, és a dir, si tornen a cedir a empreses privades o si passen a la xarxa de carreteres de l'Estat.