Els treballadors d'El Periódico plantegen reduir els acomiadaments amb una retallada de la cúpula directiva

Un aspecte de la redacció d'El Periódico





L'empresa que presideix Antonio Asensio manté la proposta de reduir la massa salarial d'El Periódico un 45%, el que suposaria la sortida d'al voltant de 180 dels 380 treballadors que componen la plantilla. Per la seva banda, els treballadors es mantenen ferms i acusen la direcció de llastrar a la plantilla. Per això proposen que les retallades de personal no només afecten els treballadors sinó també a la cúpula directiva, el que reduiria en bona part la llista d'acomiadaments.

No obstant això, la companyia també ha confirmat la distribució d'aquests acomiadaments repartits per àrees. Dues de les més perjudicades eren les bàsiques: l'àrea comercial i publicitària, que es veurà reduïda en un 65% i l'àrea de redacció, de la qual sortirien el 40%. Així mateix, els treballadors que s'ocupen de la logística d'El Periódico es reduirien en un 60% i finalment, la secció d'administració i informàtica també perdria al 45% dels seus membres. Aquestes retallades deixen al diari en una situació complicada, fins a tal punt, que els seus treballadors plantegen la manca de viabilitat de les versions en paper i web d'El Periódico, en el cas que aquestes xifres s'acabin per confirmar.

Des del Comitè d'Empresa d'El Periódico sostenen que la cúpula del Grup Zeta manté una conducta temerària a l'incomplir l'acord que ambdues parts van signar el passat mes de juliol en què els treballadors es comprometien a una rebaixa salarial a canvi d'evitar la reducció de la plantilla. Per aquest motiu, demanen a la directiva que busquin alternatives a l'ERO proposat perquè les dues parts compleixin amb el pactat.