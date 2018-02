Núria Marín insisteix que el PSC defensa la immersió lingüística i compta amb el suport de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez i Núria Marín passejant per l'Hospitalet de Llobregat





L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i membre de l'Executiva del PSOE, Núria Marín, ha assegurat aquest diumenge que el secretari general socialista, Pedro Sánchez, està a favor de la immersió lingüística i ha negat que hi hagi discrepàncies entre el PSC i el PSOE en aquesta qüestió.

En una entrevista de Rac 1 recollida per Europa Press, ha insistit que el PSC defensa el model lingüístic actual a Catalunya i que rebutja la iniciativa del Govern central d'incloure el castellà com a llengua vehicular en l'educació pública catalana, que ha titllat de ser una "ocurrència".

Ho ha dit després que alguns 'barons' socialistes com els presidents d'Aragó, Castella-la Manxa i Extremadura, Javier Lambán, Emiliano García-Page i Guillermo Fernández Vara, defensessin dissabte la proposta del Govern i advocaran per garantir el dret de els pares a triar l'idioma vehicular en què estudiïn els seus fills.

Marín ha sostingut que l'important és el que diguin Sánchez i el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i ha tret importància a l'opinió dels 'barons', ja que considera que no reflecteix la posició del PSOE: "El que puguin dir Lambán i altres companys, amb tot el respecte, a mi no em serveix".

Així mateix, ha reivindicat que la immersió lingüística és "un model d'èxit, que no segrega, que integra i cohesiona", i ha reclamat que la llengua no sigui un element de divisió.

També ha advertit que "el 155 no pot canviar el model lingüístic", perquè creu que hauria de servir únicament per a garantir el funcionament ordinari de la Generalitat i no per prendre decisions polítiques.