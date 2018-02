Atlantia es prepara per a la batalla de l'OPA sobre Abertis i millora les seves condicions

Seu d'Abertis





Atlantia aprovarà aquest dimecres, 21 de febrer, en junta extraordinària d'accionistes, mesures per millorar l'OPA que té formulada sobre Abertis, una operació valorada en 16.341.000 d'euros amb la qual competeix la llançada per ACS per 18.600 milions.

La companyia italiana ja ha reiterat en nombroses ocasions la seva intenció de millorar l'oferta pel que fa el procés d'opes ho permeti i, de fet, ja compta amb suport dels seus bancs per fer-ho.

La porta cap a millores en les ofertes s'obrirà una vegada que la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) autoritzi l'oferta del grup que presideix Florentino Pérez i comenci el període d'acceptació de les dues opes.

Mentrestant, i davant l'allargament que està experimentant en el temps la 'batalla' per Abertis, Atlantia demanarà dimecres als seus socis permís per estendre el termini que li van donar per realitzar l'ampliació de capital de 3.794 milions amb què preveu escometre el 20% de l'operació sobre Abertis.

En concret, Atlantia sol·licitarà als seus accionistes ampliar fins al 30 de novembre el termini de què disposa per realitzar l'ampliació, que inicialment vencia el 30 d'abril.

A més, la companyia controlada per la família Benetton modificarà el període que inicialment va imposar als accionistes que optessin pel bescanvi d'accions per poder vendre els títols d'Atlantia amb que es fessin. Al principi va establir un 'lock up' (període en el qual no es permet la venda) fins feber de 2019, que ara reduirà als tres mesos posteriors a rebre els títols.





COMPÀS D'ESPERA DAVANT LA CNMV





La companyia que dirigeix Giovanni Castellucci celebrá així la seva segona junta extraordinària relacionada amb el seu intent de compra d'Abertis mentre està pendent que l'OPA competidora tingui 'llum verda' del supervisor del mercat i s'iniciï el període d'acceptació.

En la seva oferta inicial, llançada al juny de 2017 i aprovada a l'octubre, Atlantia ofereix 16,50 euros per cada acció d'Abertis i un bescanvi de 0,697 accions pròpies per cadascuna del grup espanyol per emprendre el referit 20% de l'operació.

De la seva banda, la formulada per ACS, a través de Hochtief, proposa el pagament de 18,76 euros per cada acció d'Abertis i també un canvi pel 20% del capital (0,1281 títols de la constructora alemanya per cada un del grup d'autopistes).

L'actual cotització en borsa d'Abertis, en màxims històrics, ha superat ja les dues contraprestacions. Els títols de la companyia es negocien actualment en l'entorn dels 19,5 euros, si bé han arribat a superar la cota dels 19,60 euros.

Amb la seva pugna per Abertis, tant ACS com Atlantia pretenen conformar un 'gegant' mundial d'infraestructures, que en el cas del grup italià seria d'explotació d'autopistes i aeroports, mentre que Hochtief conformaria una corporació de construcció i gestió de tot tipus d'infraestructures .