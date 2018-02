Miquel Iceta assegura que mai no permetrà que separin als nens per raó de la llengua

Miquel Iceta a la inauguració de la nova seu del PSC (EUROPA PRESS)





El líder del PSC, Miquel Iceta, ha defensat aquest diumenge el model d'immersió lingüística a l'educació pública catalana i ha assegurat que no permetran "mai" que la llengua suposi un motiu de divisió entre els nens.

"No permetrem que els nens i nenes siguin dividits per raó de llengua. Mai!", Ha reivindicat en la seva intervenció durant l'acte d'inauguració de la nova seu del PSC del carrer Pallars 191 al barri del Poblenou de Barcelona.

Iceta ha destacat que el PSC defensarà sempre una escola catalana en què el català sigui el centre de gravetat, però amb l'objectiu que en acabar l'ensenyament obligatori dominin tant el català com el castellà.

CASAL SOCIALISTA JOAN REVENTÓS

Ha assenyalat que el canvi de seu, que portarà el nom de Casal Socialista Joan Reventós, ha de ser un "nou inici" per al partit i com una oportunitat de millorar, de reconnectar i de reiniciar.

El dirigent socialista ha recordat al que va ser el primer secretari de la història del partit i també president del Parlament, Joan Reventós, a qui se li dedica el nom de la seu, i del qual ha destacat el valor de la unitat i fraternitat entre socialistes , així com la generositat i el respecte cap a totes les idees i les persones.

Per Iceta, l'esperit que desprenia Reventós s'ha de mantenir perquè el partit no pot quedar-se on està, segons ell, ha de tendir els braços i sumar per ser la força del catalanisme: "Catalunya, la democràcia i el socialisme van tenir la immensa sort que Joan Reventós estigués al capdavant del nostre projecte".

Així mateix, ha recalcat la ideologia federalista de Reventós, que ha animat a seguir per reafirmar els compromisos per a la unitat civil del partit, i ha assegurat que "després d'episodis dantescos on els presidents del Parlament han oblidat la seva responsabilitat en benefici dels interessos de una part ", considera que cal tenir en compte les idees del que va ser el primer president del partit.

També ha sostingut que el canvi de barri de Les Corts al Poblenou té un significat perquè es poden trobar les arrels cooperativistes i obreres, que coincideixen amb les arrels del partit en el món del treball i que, segons ell, no ha de perdre-les mai.

COSIR LA SOCIETAT I COMBATRE FRACTURES

En l'acte d'inauguració també han intervingut la diputada del PSC al Parlament Esther Niubó, que ha considerat que la seu representa el futur del partit i ha assegurat que volen donar resposta als reptes de la societat i combatre les desigualtats, la pobresa, la incertesa, la divisió i la fractura: "Quin partit sinó aquest per cosir la societat i combatre les fractures?".

"A diferència d'alguns piròmans que han demostrat que són capaços d'enfrontar a les persones per uns vots", Niubó assegura que sempre els trobaran cosint, apostant pel diàleg i el consens per trobar solucions.

Per la seva banda, el viceprimer secretari de la Joventut Socialista de Catalunya, Arnau Ramírez, ha dit que vol aprofitar el canvi d'edifici per donar un pas al segle XXI, i ha afirmat que treballaran i planificaran els futurs canvis polítics del país: "Estem cridats a fer d'aquestes parets un espai de debat, planificació i treball".