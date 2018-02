Andrea Levy adverteix Anna Gabriel que seguir el 'modus operandi' de Puigdemont no la lliurarà de la justícia

Andrea Levy, dirigent del PP, davant els mitjans de comunicació





La vicesecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, ha assegurat que els que segueixin el "modus operandi" de Carles Puigdemont de fugar d'Espanya, com és el cas d'Anna Gabriel (CUP), que s'ha anat a Suïssa, hauran de "retre comptes" davant els tribunals, perquè "de la justícia ningú s'escapa".

"Ho vam veure en el cas de Puigdemont, que es va a Brussel·les, i ara ens ha sorprès que l'Anna Gabriel es va a Suïssa, la fèiem més a Cuba, però de tota manera, de la justícia ningú s'escapa i per molts 'modus operandi 'que vulguin fer d'intentar fugir, escapolir-se, per descomptat hauran de retre comptes, van a haver d'anar als tribunals de justícia espanyols per tot el que han fet, per totes les seves greus irresponsabilitats ", ha dit Levy aquest diumenge en declaracions a la premsa.

Segons la seva opinió, el viatge de l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel a Suïssa constata que el 'modus operandi' de Puigdemont "s'expandeix".

Levy ha recordat que aquesta setmana els imputats pel 'Procés' tindran l ' "oportunitat" d'explicar al Tribunal Suprem per què van decidir "traspassar la llei, trencar la democràcia i portar a tots els catalans a aquesta situació d'irresponsabilitat" que, en la seva opinió, només ha portat "caos, problemes econòmics, tensió social i gran desprestigi institucional".

Levy, que ha recordat que el Govern d'Espanya ha fet tornar la "normalitat en el funcionament de l'administració", ha afirmat que es necessita un govern de la Generalitat "que no jugui a l'escapisme de la realitat i de la legalitat". En definitiva, ha demanat "una president que estigui present a Catalunya, que no estigui donant voltes pel món", un "candidat que el que vulgui és governar per donar normalitat i tranquil·litat a Catalunya i els catalans".

Així, ha exigit "d'una vegada per totes" al president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, que convoqui una nova ronda de contactes amb els partits polítics catalans per trobar a aquest "candidat possible, real, amb ganes per liderar una etapa de tranquil·litat a Catalunya".

"Hi ha diputats que poden ser aquest perfil, sense imputacions, sense seguir en el procés d'independència unilateral que no ha portat enlloc", ha subratllat Levy, que reitera que el PP donarà suport a aquest candidat que proposi Ciutadans, a qui demana presentar un programa de govern que sigui "valent". "En aquesta oportunitat ha de demanar-li a Torret per ser ella la candidata", ha dit en referència a Inés Arrimadas.

UN CANDIDAT QUE NO ESTIGUI IMPUTAT

"No podem seguir més en aquesta situació, no podem tenir més a Catalunya depenent d'una persona que està fugida, escapolida, que ja fins i tot s'ha llogat una casa fora de Catalunya. No és d'una persona que vulgui ser president. El candidat Puigdemont ja no existeix", ha declarat.

Preguntada sobre les intencions d'Anna Gabriel de tornar a Espanya per declarar davant del TS, Levy ha assenyalat que el PP no sap si el 'modus operandi' de l'expresident "se seguirà contagiant" però que "potser" algú dóna " més sorpreses". Tot i això, ha insistit que "abans o després hauran de respondre davant els tribunals de justícia".

"Com més aviat el senyor Torrent ens doni un candidat que no estigui imputat i hagi comès irresponsabilitats en l'etapa anterior, abans els catalans podrem superar aquesta etapa, perquè ara estem enlloc", ha conclòs.