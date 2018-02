L'antisemitisme en línia augmenta un 30% aquest gener en relació al de 2016

Robert Singer és el líder del Congrés Mundial Jueu





L'ús de símbols antisemites i comentaris que neguen l'Holocaust van augmentar dramàticament al gener de 2018 en comparació amb el mateix període en 2016, segons el Congrés Mundial Jueu (WJC) en un estudi publicat aquesta setmana.

Les principals conclusions de l'informe indiquen que es va registrar un 30 per cent més de missatges que fan servir símbols antisemites durant aquest període de temps, juntament amb el doble de contingut que nega l'Holocaust.

El WJC va produir l'informe 'Símbols antisemites i negació de l'Holocaust a les publicacions de les xarxes socials: gener de 2018' en col·laboració amb Vigo Social Intelligence, com a seguiment de la seva exhaustiu estudi inicial sobre l'escala i l'impacte de l'antisemitisme en línia publicat a 2016.

L'estudi secundari va abastar el període de l'1 al 24 de gener d'aquest any, examinant àrees específicament relacionades amb la negació de l'Holocaust, en preparació per al Dia Internacional de Memòria de l'Holocaust el 27 de gener i coincidint amb la campanya 2018 We Remember del World Jewish Congress per crear consciència sobre l'Holocaust.

Dues categories d'antisemitisme van ser rastrejades. La primera categoria de símbols neonazis i antisemites comprenia l'ús de símbols neonazis i antisemites, inclosos textos, logotips, imatges o símbols referents a l'Holocaust que eren de naturalesa gratuïta i no s'utilitzaven amb fins històrics o documentals legítims. La segona categoria, la negació de l'Holocaust, comprenia publicacions que afirmaven que l'Holocaust o esdeveniments relacionats no van ocórrer, o que van ser exagerats en abast o severitat.

El CEO i Vicepresident Executiu del WJC, Robert Singer, va presentar les troballes de l'últim informe a la Conferència Internacional de Roma sobre Lluita contra l'Antisemitisme.