El Barça supera el Madrid i s'emporta la Copa del Rei de Bàsquet

El barcelonista Thomas Heurtel davant del madridista Facundo Campazzo (EFE)





El Barcelona Lassa va derrotar el Reial Madrid aquest diumenge a la final de la Copa del Rei de Bàsquet de Les Palmes de Gran Canària per 90-92. És el títol número 24 dels blaugrana, que trenquen així la ratxa de quatre victòries consecutives dels blancs. Pau Ribas va ser el màxim anotador del partit, amb 21 punts. Pel Reial Madrid, el màxim anotador va ser Jaycee Carroll. El MVP del torneig va ser triat Thomas Heurtel.

Fa unes setmanes, hagués estat impensable veure el resultat d'aquest diumenge. El Barcelona estava signant la pitjor temporada de la seva història. Després del cessament de Sito Alonso i l'arribada de Svetislav Pesic, les tornes han canviat. Sense grans ostentacions, el FC Barcelona ha millorat profundament i la primera demostració va arribar aquest diumenge.

La victòria blaugrana es va forjar en el segon i tercer quarts, gràcies entre altres coses al rebot, dominat absolutament pels catalans (23-39). Només en el primer quart i en el empenta final els blancs van ser superiors als blaugrana. En els primers 10 minuts, l'encert en el tir lliure va donar als de Pablo Laso un avantatge de sis punts (21-15). Ja en el segon quart, el treball de Ante Tomic en la pintura, recolzat per Pau Ribas, va donar la volta a la truita i els catalans van marxar amb + 6 al descans.

Un parcial de 1-10 al començament del tercer quart, amb triples de Ribas i Hanga i cistella de Heurtel van trencar el partit i el Madrid ja va ser a remolc en la resta de la final. El tercer quart es va acabar amb un clar +15 per als de Pesic, deixant la final vista per a sentència. Però diversos errors del Barcelona i el punt d'honor dels de Laso van mantenir viu el partit fins al final. Sanders i Hanga mantenien el Barça per davant, però Carroll va treure el fusell i, recolzat per altres triples de Thompkins i Rudy van reduir l'avantatge blaugrana fins a fer-menor de 10 punts.

Quedaven 55 segons i després d'una cistella de Sanders, el Barça guanyava de set. Heurtel celebrava ja el títol a la pista quan un triple de Thompkins posava el Madrid a tres. A falta de 11 segons, un altre triple de Thompkins va posar un 90-92 amb bola per al Barça. El Madrid va fer falta ràpida i Oriola va fallar dos tirs lliures, donant als blancs una mica més de 10 segons per remuntar o empatar. Finalment, no van aconseguir anotar (van reclamar una falta de Claver que els àrbitres no van veure) i el Barça va aconseguir la Copa quan ningú donava un duro per ells a la seva arribada a Las Palmas.