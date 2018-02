La UDEF implica a Artur Mas en el finançament de CDC

D'acord amb una informació publicada per 'El Mundo', la UDEF ha precisat en un informeque "s'han d'atribuir noves responsabilitats" a Artur Mas per mantenir el sistema posat en marxa per Jordi Pujol a CDC durant les campanyes electorals.





Artur Mas està citat a declarar aquest dijous davant del jutge del Tribunal Suprem al costat de Neus Lloveras i l'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, apareix després de la troballa d'un aval bancari des del Banc Sabadell d'Andorra a les habituals empreses proveïdores que van prestar els seus serveis durant les campanyes, conferit amb posterioritat, en una època en què Mas ja era president.





A més el jutge José de la Mata ha dictat un acte en el qual relaciona el cobrament d'una comissió del 5% per part de Pujol Ferrusola de mans de la constructora EMTE, amb dos contractes adjudicats pel Govern sota la presidència d'Artur Mas.