Anna Gabriel està a Suïssa per investigar comptes

Suïssa, un dels paradisos fiscals, líder inqüestionable en la gestió de fortunes privades d'estrangers, copa el 25% de la quota mundial d'aquest negoci, segons dades i l'Associació Suïssa de Banquers.





El mercat financer contribueix el 9,3% del PIB suís i el sector genera prop de 167.000 llocs de treball. Gestiona fortunes per un valor de 6,1 bilions d'euros, la meitat d'ells procedeixen de l'estranger.





La gent amb diners té els seus comptes en aquest país senzillament perquè els bancs no revelen ni al titular, ni el contingut, ni els moviments del capital. A més, per aquests diners, els titulars no tributen a les hisendes dels seus països. Un negoci rodó.





El dolent de l'assumpte és que en aquest 2018 les Hisendes d'altres països ja no hauran de cursar sol·licituds específiques sobre comptes dels seus ciutadans a Suïssa, sinó que la informació serà lliurada anualment de forma automàtica, amb una excepció: la Confederació Helvètica segueix -al menys de moment- negant-se a cooperar en la base de dades robats.

Molts rics viuen a Suïssa on estimin de tenir en lloc segur les seves fortunes, solen passar desapercebuts en les seves petites barraques.





Altres en canvi s'amaguen allà per altres motius. "Es viatja no per buscar el destí sinó per fugir d'on es parteix" deia Miguel de Unamuno.





Aquest diumenge saltava la notícia: Anna Gabriel, la cupaira s'ha anat a Ginebra, per "preparar" la seva compareixença davant el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, on ha estat citada aquest dimecres per ser interrogada sobre la seva participació en el contuberni del Procés . I s'ha anat precisament a aquest país de pobres, després d'haver passat, això diuen, per Veneçuela. ¿Enveja d'Urdangarín? .¿Quién corre amb les despeses de la seva estada ?. Tindrà un compte allà? .¿O haurà anat a desestabilitzar el sistema bancari i polític ?.





La fugida de Gabriel no és pròpia dels antisistemes que solen donar la cara -i algun que altre manporrazo - solen afrontar les conseqüències dels seus actes i es tiren al món per montera. El seu viatge al paradís fiscal i la seva entrevista amb un advocat que ha defensat a col·laboradors d'ETA - conegudes són les relacions de l'exdiputada cupaira amb els etarres- és molt il·lustratiu. Qui pagués els honoraris a aquest lletrat que no solen ser petits ?.





Igual les informacions són errònies i el que ha fet Gabriel és anar a investigar el nom dels patriotes espanyols i catalans que tenen les seves fortunes en aquestes entitats transparents. O potser vulgui esbrinar de qui són els 4.000 milions de dòlars de comptes abandonades que mantenen els bancs suïssos i els titulars podrien ser alguns oficials nazis ja morts que es van quedar amb els diners dels jueus que van matar o van portar a les cambres de gas.





El que no està clar és que aquest dimecres Gabriel viatge a Madrid a visitar el seu senyoria. Si finalment decideix tornar que no us oblideu de portar-los als seus col·legues algunes pastilles del fantàstic xocolata suïssa, almenys hi haurà aprofitat el viatge.





"Ningú pot fugir del que li ha de venir", deia algú.