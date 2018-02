L'exfiscal Mena nega violència a Catalunya i creu que els empresonats "són presos polítics"

José Maria Mena veu "presos polítics"





L'exfiscal en cap de Catalunya José María Mena ha valorat aquest dilluns l'argument del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena per mantenir a la presó els líders independentistes que es troben empresonats i ha negat que es produís la violència que se'ls atribueix: "El vaig llegir moltes vegades, amb molta cura, i he de dir que no veig en absolut violència en el que descriuen com a violència".





"En vista del que diu la Guàrdia Civil, jo no veig que hi hagi el concepte de violència determinant d'un delicte de rebel·lió", ja que el trencament de vidres o la destrossa de cotxes de la Guàrdia Civil no es pot considerar com a tal.





Així, ha explicat que Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, en presó preventiva mentre s'instrueix la causa contra el procés sobiranista, "són presos polítics" perquè la seva acció ha estat política, una cosa que no s'ha de considerar pejoratiu ni 1 descrèdit per al sistema espanyol, ha dit.





"Si, a més de tenir un objectiu polític, trenquen coses o fereixen a persones, llavors el comportament no és polític, però què han fet aquestes persones a part d'un comportament purament polític?", ha plantejat.





Ha posat com a exemple que "històricament a la cua de les manifestacions hi havia uns salvatges que trencaven vidres", però que no per això s'assenyalava als promotors de les marxes com a responsables, i ha exposat, en una entrevista a TV3, que per considerar el delicte de rebel·lió cal que els organitzadors hagin previst i calculat voluntàriament que es generi violència.