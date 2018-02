La manifestació de Tabàrnia es convoca per al 4 de març

Albert Boadella, president de Tabàrnia





La plataforma Tabàrnia celebrarà finalment la manifestació "a favor de la llibertat del poble de Tabàrnia" el diumenge 4 de març a Barcelona, després d'ajornar la qual inicialment havia convocat per diumenge que ve.





En un comunicat, ha detallat que la manifestació discorrerà entre el monument a Rafael de Casanova, "patriota tabarnés", i la plaça de Sant Jaume.





"La manifestació pretén convertir-se en un acte d'alliberament enfront de la intolerància procesista, un cant a la llibertat i una crida a defensar una Tabàrnia catalana, espanyola i europea en què no hi hagi greuges ni discriminacions", ha explicat.