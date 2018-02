Una recomanació de Nart

A diferència de la resta de parlaments d'Europa, el Parlament Europeu no té iniciativa legisladora, encara que tingui capacitat de votar les lleis que li presenti la Comissió Europea. Sí posseeix la possibilitat de recomanar per legislar. No és habitual, però, que s'exerceixi aquest dret reconegut a les recomanacions. Però el 21 de febrer es votarà a Brussel·les, en Comissió parlamentària una recomanació sobre mesures per tallar les fonts d'ingressos dels jihadistes i, d'aquesta manera, combatre eficaçment el finançament del terrorisme. El ponent serà l'eurodiputat Javier Nart, inspirador i redactor d'aquest document que ha recollit 283 esmenes que han permès arribar a una posició comuna, un consens en el qual tècnicament es denominen 'compromisos'. Entre les propostes hi ha la d'una plataforma de serveis d'intel·ligències que sigui estable i sense estructura burocratitzada, així com disposar d'un centre de dades unificades. Davant dels que volen acabar amb les nostres llibertats i sumir-nos en la més severa opressió, és fonamental desenvolupar un programa de seguiment de canals de finançament opac que sigui efectiu. Davant d'un problema comú cal una normativa comuna; així pel que fa al mercat de compra venda d'art, or i pedres precioses, o en la càrrega de targetes bancàries.





Davant el terrorisme només cal unitat i decència social, no la seva utilització partidista com la que es va fer a Barcelona el passat any. Cal apuntar al seu microfinançament, ja que preval un terrorisme de baix cost (a diferència de la que es va donar en el 11-S), atemptats l'organització poden costar ara menys de 5.000 euros i aconsegueixen un greu efecte social: petits moviments de diners i atemptats de gran importància. A aquest propòsit, Javier Nart ha recordat que la llegenda dels falsos solitaris és una fal·làcia que amaga que la seva actuació s'efectua en xarxa, connectats entre si. Es tracta de captar els seus moviments de connexió i tallar-los. I en aquestes estem. No hi ha guerra sense logística. I més enllà de l'armament i la munició, cal considerar els seus cent mil militants a la xarxa, les seves donacions, el seu trànsit de refugiats, els seus brutals saquejos i extorsions, la seva tolerat moviment i venda de petroli. Javier Nart té idees clares i les exposa amb valentia i amb raons. Gràcies, amic.