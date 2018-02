Existeix l'insuportable?

Anem a visitar un lloc comú: Ets tu, imaginant una cosa horrible que et podria passar. Potser la ruïna econòmica, l'abandonament de la teva parella o una terrible malaltia. No importa com ha arribat la idea al teu cap, senzillament hi és i t'obliga a visualitzar la situació. Davant aquest panorama, angoixat, no tens més remei que sentenciar "no podria suportar-ho, això em destrossaria". Com et vaig dir, un lloc comú, cert?





En gran mesura, la humanitat ha arribat fins avui gràcies a aquesta capacitat d'anticipar i previsualitzar possibles desgràcies. El cervell està programat per a la supervivència, no per a la felicitat, i bombardejarà la teva ment amb perills ficticis perquè li demostris que estaries preparat per afrontar-los. No obstant això, el que va ser útil en temps passats, avui no fa més que obstaculitzar el nostre camí. Vivim tenallats per la por, temors que més que a la prevenció, ens porten a la paràlisi, al bloqueig de la vida.





Et deus haver adonat que constantment arriben al teu pensament aquestes imatges catastròfiques futures, en què et veus condemnat a la més deplorable de les condicions, sense remei ni sortida imaginable.





El més dolorós d'aquests escenaris és la seva aparent inevitabilitat, ja que ens fan sentir lligats de peus i mans davant del que podria venir. Potser és encara pitjor l'halo de probabilitat que els envolta, aquell que ens fa creure que el que va sorgir com una simple possibilitat, sembla haver-se convertit en la més imminent fatalitat. És com si la idea ens despertés d'una letargia que ens feia ignorar que el que el que més temem es troba a la volta de la cantonada, a punt de llançar-se sobre nosaltres.





El que ens desarma no és tant el dolorós de la situació imaginada com la convicció que no podrem suportar-ho. És aquest biaix d'insuportabilitat el que fa que se'ns encongeixi l'estómac i ens veiem paralitzats per la por. Per sort, al nucli d'aquesta experiència habiten certes creences limitades que, un cop descobertes, ens permetran comprendre què passa en nosaltres i com reprendre el control sobre el nostre pensament.





ERROR 1: "LA VIDA ÉS SEMPRE IGUAL"





Quan estem animats, ens resulta molt fàcil percebre els canvis que han ocorregut en la nostra vida. Mirem enrere i ens sembla increïble com ha canviat tot, quant hem après i l'impossible que hagués estat predir en el passat, d'haver-ho intentat. No obstant això, posicionats en la por, és tot al contrari: ens sentim estancats, sense avanç ni espai per al mateix, convençuts que aquest buit impertorbable s'estendrà des d'avui fins a l'últim dels nostres dies.





No només pensem que les coses van a pitjor, també creiem que una vegada que arribin allà es quedaran ancorades en la negror, com si el negatiu fos una excepció al constant canvi que impera a la vida. Malauradament, aquesta percepció del present com una cosa estàtica és tan comú com errònia. Tot canvia, constantment i per descomptat podria anar a pitjor, però també a millor. Si fas l'esforç, probablement et costi recordar situacions del passat que després empitjorar, van seguir caient en aquesta deriva sense fre. Les hi haurà, però potser et sorprengui reconèixer que no són tantes com pensaves.





Passi el que passi, sempre hi haurà possibilitats d'acció, de canvi i improvisació. No les ignoris.





ERROR 2: "JO NO PODRIA SUPORTAR"





La por fa que ignorem la nostra fortalesa, fent-nos creure que serem destrossats per allò que temem sense que puguem fer res al respecte. En general ens sentim així davant de situacions de pànic, però després mai passa. Encara que tots tenim en el nostre haver records de situacions en què ens vam quedar en xoc, sense capacitat de parla o resposta, la veritat és que sempre disposem de més eines de les que creiem.





Fes la prova: revisa els moments difícils del teu passat i comprovaràs que són majoria els casos en què vas saber estar a l'altura del moment, adaptant-te a ell i tirant endavant. Per què havia de ser diferent en el futur? La teva capacitat d'improvisació seguirà intacta, i a més comptaràs amb tot el que ja has après.





Si saps que vas a subestimar-te de forma automàtica, estigues alerta per contrarestar-lo.





ERROR 3: "ÉS UNA DESGRÀCIA, NO HI HA RETOP"





Calibrar bé una creença, fer que correspongui exactament a la porció de realitat que pretén reflectir és una cosa molt complicada. Difícil, però necessària. En aquests casos hi ha una tendència a la magnificació, a sobredimensionar el que envolta l'esdeveniment negatiu, capaç de convertir un problema en tota un desastre.





Ja ens hem adonat que els dos primers errors ens impedien veure que la realitat sempre canvia, oferint-nos noves possibilitats, així com que disposem d'un arsenal vital major del que crèiem. Ara podem llançar un qüestionament més valent i radical: mirant a l'escenari que ens turmenta, escodrinyant els seus matisos i possibilitats preguntarem, de veritat és tan horrible?





Per esgarrifós que sigui, és molt probable que hagis estat simplificant la situació. Has definit amb tant detall cada aspecte negatiu d'intentar trobar alguna cosa positiva en tal conjuntura et sembla un desig il·lús. Creus que seria la fi del teu món, sense possibilitat de salvació, però alguna cosa en tu et murmura que estàs exagerant i que, encara que ara no ho veus, hi ha tonalitats positives, o almenys no tan extremadament negatives del context, que estàs deixant escapar.





Pensa-ho bé, segur que hi ha alguna cosa que es podria fer, canviar o intentar. Si no, recorda que sempre és possible iniciar un treball d'acceptació que sens dubte et portaria a viure l'experiència amb una major serenitat i consciència.





No esperem miracles: deixar de visualitzar circumstàncies futures negatives no és una cosa que estigui al nostre abast. Sí que ho està reconèixer què falla en el teu pensament, què és el que permet que aquestes idees segrestin el teu ànim i com revertir el procés. La ment pot dissoldre allò que ella mateixa ha creat.





No et conformis amb una vida temorosa.









Omar Linares és filòsof pràctic en thelosconsulta.com