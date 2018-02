Els nens d'un món digital

L'estudi Estat Anual de la Infància d'UNICEF porta en la seva edició 2017 el subtítol 'Els nens en un món digital' i dedica les seves pàgines a analitzar com transforma la tecnologia la vida de la infància del món. El director executiu de l'organisme Anthony Lake exposa en la introducció del treball una visió dual del món digital, en la qual pot presentar-se com un regal que ens permet comunicar-nos globalment i aprendre, o bé com una maledicció que va a soscavar la nostra forma de vida i nostre benestar.





Per Lake, Internet s'amplifica el millor i el pitjor de la naturalesa humana i pot usar-se tant com a eina per fer el bé com per fer el mal. En les seves paraules, "la nostra feina consisteix a mitigar els danys i expandir les oportunitats que possibilita la tecnologia digital".





El primer dels missatges clau que llança aquest treball és que la tecnologia digital ha canviat el món i, en conseqüència, també ha canviat a la infància.





Hi ha dades que avalen l'elevat grau de "digitalització" dels joves, com que el 71% de les persones d'entre 15 i 24 anys del món està en xarxa enfront del 48% del total de la població. L'edat per a connectar-se a Internet sembla estar baixant i hi ha països on els menors de 15 anys ja accedeixen a la xarxa tant com els adults de més de 25.





Una de les conclusions més positives de l'informe és que la connectivitat pot ser una eina per trencar el cicle de la pobresa de la infància més marginada, oferint a més oportunitats per a l'educació i l'aprenentatge. A més, l'accés a la informació posa en mans dels nens recursos per ajudar a resoldre els problemes que afecten a les seves comunitats.





No obstant això, hi ha una important bretxa digital que impedeix a milions de nens del món beneficiar-se dels avantatges d'un planeta connectat, en concret, al voltant del 30% de la joventut mundial.





Les diferències per regions són acusades: a l'Àfrica la xifra puja fins al 60% enfront de l'escàs 4% d'Europa. A la bretxa d'accés a les xarxes se li sumen altres, com la de dispositiu d'accés (accedir des d'un telèfon mòbil proporciona una experiència més pobre que fer-ho des d'un ordinador), l'idioma (hi ha menys continguts a Internet en idiomes minoritaris o poc estesos) i, per descomptat, el gènere, que fa que en països com l'Índia menys de la tercera part dels internautes són dones.





Un dels principals riscos de la tecnologia per a la infància és que fa als nens més vulnerables, els posa en una situació potencial de risc d'explotació i maltractament. Temes com el ciberassetjament, la pederàstia i l'abús sexual són presents a les xarxes i requereixen que es protegeixi els menors, especialment a aquells més desfavorits, que poden tenir menys informació sobre els riscos de la navegació per Internet.





Una altra preocupació que aflora en l'informe és la possibilitat que les TIC tinguin efectes negatius en la salut física i mental dels menors.





A falta d'una investigació més en profunditat, pares i educadors identifiquen riscos en la tecnologia relacionats amb la dependència de les pantalles, la depressió, l'ansietat o l'obesitat. No obstant això, la qüestió és mesurar, no tant quant de temps estan els nens en línia, sinó què fan a les xarxes, de cara a poder establir una possible relació entre Internet i determinats problemes de salut mental.





La responsabilitat de definir l'impacte de la tecnologia en la infància correspon en última instància a l'empresa privada, especialment a la dels sectors tecnològics. Són els agents que han d'adoptar acords sectorials i estàndards ètics destinats a protegir els nens a les xarxes. El sector privat hauria igualment assegurar-se que els seus serveis i plataformes no són utilitzats per persones que puguin abusar directa indirectament dels menors. Així mateix, hauria d'aliar-se amb els socis rellevants en vista a desenvolupar continguts útils, localment significatius, per a comunitats que tinguin cultures o idiomes poc estesos a Internet.





Per als autors de l'informe, el paper dels governs és garantir les condicions de competència en el mercat de manera que els costos d'accés a Internet baixin, beneficiant així els fills de les famílies més desfavorides.