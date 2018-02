La Mesa aborda aquest dimarts la reforma de la llei per investir Puigdemont a distància

La Mesa del Parlament aborda la investidura de Puigdemont





La Mesa del Parlament d'aquest dimarts a les 10 hores preveu abordar la sol·licitud de JxCat per modificar la Llei de la Presidència amb l'objectiu de poder investir distància a Carles Puigdemont, han explicat fonts parlamentàries.





JxCat va registrar la iniciativa el divendres 9 de febrer i va demanar que es tramités pel procediment de màxima urgència, però el president de la Cambra, Roger Torrent, la va deixar fora de la reunió de la Mesa de la setmana passada per "defectes de forma" en la sol·licitud.





Segons va al·legar, JxCat havia demanat al mateix temps que la modificació es tramités amb la màxima urgència i que s'aprovés en el ple per lectura única, dos procediments que són "incompatibles" entre ells.





Les citades fonts parlamentàries han indicat que la petició no ha estat modificada i que segueixen demanant els dos procediments, si bé apunten que s'ha pogut estudiar més en profunditat la seva compatibilitat.





La no inclusió de la reforma de la llei en la reunió de la Mesa de la setmana passada, unit a la decisió de Torrent de portar la defensa de la investidura al Tribunal d'Estrasburg, va inundar de retrets les negociacions entre JxCat i ERC.





LA REFORMA





La reforma que proposa el grup de Carles Puigdemont vol que el candidat a la Presidència pugui "autoritzar, per majoria absoluta, la celebració del debat d'investidura sense la presència o sense la intervenció" personal, podent fer-ho per escrit o per qualsevol altre mitjà previst en el reglament de la cambra.





També demana afegir un apartat a la llei perquè tots els òrgans del Govern puguin "constituir, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de forma presencial com a distància", el que habilitaria a Puigdemont a dirigir l'Executiu des de Brussel·les.





CONVOCATÒRIA DEL PLE





Per poder modificar com més aviat millor la Llei de la Presidència, JxCat també va demanar a Torrent que convoqués un ple, una sol·licitud que també s'abordarà en la reunió de la Mesa d'aquest dimarts, en què JxCat i ERC tenen majoria.





El Govern central ja ha avisat que no permetrà en cap cas la modificació de la Llei de la Presidència que pretén JxCat i que recorrerà qualsevol iniciativa relacionada.





El portaveu governamental, Íñigo Méndez de Vigo, ha alertat que la iniciativa "és il·legal i té molt poc recorregut" perquè acabarà davant del Tribunal Constitucional (TC).





JUNTA DE PORTAVEUS





Després de la reunió de la Mesa se celebrarà una reunió de la Junta de Portaveus, en la qual, entre altres punts, s'abordarà l'activació de sis comissions que no estan vinculades a l'acció del Govern i que han de servir per reprendre l'activitat parlamentària.





Els portaveus han de designar quants membres tindran les comissions i qui les presidirà, i també han de debatre si també s'activa la comissió del Reglament del Parlament.