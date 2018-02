CatComú se solidaritza amb Pascal i Rovira: "Davant la repressió tots som companys"

La portaveu de CatECP i líder de CatComú, Elisenda Alamany





La portaveu de CatComú, Elisenda Alamany, ha mostrat la seva solidaritat amb la coordinadora de PDeCAT, Marta Pascal, i amb la secretària general d'ERC, Marta Rovira, que aquest dilluns han declarat davant del Tribunal Suprem per la causa que investiga el full de ruta independentista: "Davant la repressió tots som companys de viatge".





En una roda de premsa ha assegurat que els conflictes polítics es resolen des de la política, de manera que ha volgut mostrar el seu "suport nítid i clar" per les persones que aquests dies estan acudint a declarar als tribunals.





"Catalunya no necessita més presos per contribuir al desbloqueig. El que vam viure -amb gent a la presó- és una salvatjada, com també ho és pensar que les solució a Catalunya és ficar a més gent a la presó", ha raonat.





Sobre que l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel hagi decidit traslladar-se a Suïssa per preparar la seva defensa i dimarts tingui previst explicar en una roda de premsa si va o no a declarar al TS on dimecres, ha explicat que "això demostra l'excepcionalitat" de la situació política catalana.





"Estem en un terreny de repressió i excepcionalitat democràtica. Aportar més excepcionalitat no aconseguirà cap solució efectiva", ha dit en al·lusió a les diferències entre JxCat i ERC per formar un govern que aconsegueixi aixecar l'article 155 de la Constitució i recuperar l'autogovern de Catalunya.





En aquest sentit ha advertit que el desbloqueig "no vindrà de la mà de simbolismosm sinó d'un Govern efectiu", en referència a una eventual investidura simbòlica a distància del candidat de JxCat a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont.