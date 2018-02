Els treballadors de Conduent convoquen vaga per al 26 i 27 de febrer contra els 230 acomiadaments

Vaga a Conduent contra els acomiadaments





Els treballadors de la multinacional nord-americana Conduent a Barberà del Vallès (Barcelona) faran vaga els dies 26 i 27 de febrer contra els 230 acomiadaments anunciats per l'empresa.





Aquesta convocatòria ha estat aprovada per unanimitat per l'assemblea de treballadors, després de ser informats de l'oferta "ofensiva" presentada per l'empresa, que preveu tancar el centre de treball que té a Barberà i acomiadar tota la seva plantilla.





La companyia va argüir motius econòmics i productius pels "elevats" costos laborals, malgrat que la UGT, el sindicat que representa aquests treballadors, subratlla que porten nou anys amb el sou congelat.





En concret, Conduent pretén deslocalitzar les activitats desenvolupades en el centre barberenca a altres ubicats a Romania i Polònia, segons ha indicat el sindicat.





Així mateix, els treballadors estan contactant amb totes les forces parlamentàries per informar de la seva situació i, de moment, han rebut el suport d'ERC i el PSC.





Conduent és una empresa presta serveis de finances i recursos humans a nivell internacional a empreses com Michelin, Firmenich, Atos, General Electric, Hertz i General Motors, entre d'altres.