Espanya arriba als 400.000 trasplantaments de medul·la òssia el 2018

La ministra Dolors Montserrat celebra el rècord en trasplantaments





La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, ha celebrat aquest dilluns que Espanya arribarà aquest any als 400.000 trasplantaments de mèdul·la òssia realitzats, un objectiu que el pla nacional havia marcat per al 2020 i que s'aconseguirà després d'arribar al 2017 a "rècord" de 358.000.





En declaracions als mitjans abans de visitar l'Institut d'Investigació Germans Trias i Pujol (IGTP), al Campus Can Ruti de Badalona, acompanyada del delegat del Govern central a Catalunya, Enric Millo, ha agraït la "generositat de tots els ciutadans" que han fet possible la fita, així com el treball dels professionals i investigadors.





Ha posat en valor la feina que realitza la Fundació Josep Carreras, que està en aquest institut, i que treballa amb el Ministeri de Sanitat en el registre nacional de trasplantament, abans de ser rebuda pel director de l'IGTP, Manel Puig, i el gerent de l'Hospital Germans Trias, Jordi Ara.





NOU CENTRE DE BIOIMATGE





Ha explicat que ha visitat el centre per conèixer el "bon port, que està claríssim" que porten els projectes d'investigació en salut, i per conèixer com avança la construcció del nou Centre de Medicina Comparativa i de Bioimatge que albergarà l'IGTP, i per el qual el Govern central ha aportat 8 milions, dels 12 que ha dit que necessita.





Ha destacat la importància d'invertir en millorar els diagnòstics i tractaments precoços, prevenir les malalties i promocionar la salut, amb l'objectiu de poder viure més anys i viure millor, davant "el gran repte demogràfic" que afronta Espanya, el segon país del món en esperança de vida.