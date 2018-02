Joan Pinyol canvia d'opinió sobre l'ATLL després d'entrar a l'AMB

L'Àrea Metropolitana de Catalunya (AMB), el Consorci Besòs Tordera i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) han presentat en roda de premsa, la decisió de les tres entitats d'interposar un recurs contenciós-administratiu contra l'acord del Consell d'Administració l'ACA per l'increment en un 11,8% de la tarifa de l'aigua en alta, subministrada per Aigües Ter -Llobregat (ATLL) - que gestiona l'empresa ACCIONA - i sol·licitarà la mesura cautelar de suspensió executiva d'aquest acord, pel greu perjudici econòmic que representaria la seva aplicació en les tarifes de consum ". Així ho manifestaven, Eloy Badia, Vicepresident de Medi Ambient de l'AMB i Sergi Mingote, president del Consorci Besòs Tordera.





Els representants de les tres entitats han assenyalat que aquesta pujada està molt per sobre de l'IPC, i no es correspon amb cap millora del servei i trasllada l'encariment directament als ajuntaments ia la ciutadania.

Badia manifestava no entendre l'actitud de l'ACA amb aquesta aprovació que es va produir el 28 de desembre del 2017 -dia dels Sants innocents- quan és imminent la sentència del Tribunal Suprem sobre la possible anul·lació del concurs de l'ATLL.





La pujada d'increment de tarifa va ser aprovada pel Consell d'Administració de l'ACA amb 7 vots en contra dels municipis afectats.





L'AMB està representada al Consell pel mateix, Eloy Badia i Joan Pinyol, com a director de l'Àrea de Medi Ambient. Cal recordar que Pinyol havia estat al seu dia el segon responsable de l'ACA en l'etapa del concurs de l'ATLL fins i tot es parla de la seva autoria en la redacció del plec de condicions.





Catalunyapress ha preguntat a Eloy Badia per la posició de Joan Pinyol sobre el recurs que vol interposar l'AMB i si no resulta contradictori que un dels autors del concurs es manifesti en contra de la posició de l'ACA al que Badia ha contestat "està d'acord amb la decisió que s'ha pres i no crec que sigui contradictori perquè una cosa no té a veure amb l'altra ".





El nomenament de Joan Pinyol a l'AMB va resultar tota una sorpresa per als partits de l'oposició que no van arribar a entendre com Colau i Badia l'havien "fitxat" quan va participar com a número dos de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) a la privatització i adjudicació d'Aigües Ter Llobregat (ATLL) a l'empresa ACCIONA.





SOSPITOSA PUJADA DEL PREU DE L'AIGUA

En desembre des Catalunyapress ja ens fèiem ressò que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) havia aporbado amb 10 vots a favor i 7 en contra, la nova tarifa de la xarxa de proveïment en ALTA d'Aigües Ter-Llobregat (ATLL) per 2018 que suposava un augment del 11,88% del cànon.





Segons l'ACA l'objectiu d'aquella modificació era "ajustar la retribució financera als actuals tipus del mercat" que en aquests moments ja estában fixats en un altíssim 21%.





Fonts del sector afirmaven llavors que estàs clàusules del plec de condicions del concurs de privatització de l'ATLL, queien en moltes contradiccions, tot i haver estat redactades quan era gerent de l'ACA, Joan Pinyol, ara de l'AMB. I que ja llavors es va arribar a afirmar que presumptament van ser "fetes a mida".





És important emfatitzar que prèvia a la reunió de l'ACA va tenir lloc la reunió del Consell de Xarxa de l'ATLL a la qual Joan Pinyol, actualment representant de l'Àrea Metropolitana no va assistir, per no rebre els retrets dels membres del Consell, que es van mostrar en contra de les mesures de pujada proposades.





UNA RODA DE PREMSA COBERTA DES DEL SÒL





