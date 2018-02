De Guindos serà el nou vicepresident del BCE després de la retirada del candidat irlandès Philip Lane

El ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, Luis de Guindos, assumirà la vicepresidència del Banc Central Europeu (BCE) a partir de l'1 de juny, una vegada que el titular de Finances d'Irlanda, Paschal Donohoe, ha anunciat que retira la candidatura del governador del Banc d'Irlanda, Philip Lane.

"Fa unes setmanes vaig nominar a Philp Lane per al lloc de vicepresident del BCE. Avui confirmo que no presentarem la seva candidatura per a un vot aquesta tarda", ha afirmat el ministre irlandès a la seva arribada a la reunió.

"Creiem que és molt important, atès l'important que és el paper de vicepresident del BCE, que la decisió es prengui sobre la base d'un consens", ha afegit.

D'aquesta manera, De Guindos es converteix en l'únic candidat i per tant serà nomenat aquesta tarda pels ministres de Finances de l'Eurozona (Eurogrup) com a pròxim vicepresident del BCE a partir de l'1 de juny, en substitució del portuguès Vítor Constancio, que abandonarà el càrrec el 31 de maig.

Formalment es tracta d'una recomanació que ...





