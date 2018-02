Represàlies contra els treballadors de l'Ajuntament d'Aiguafreda després de denunciar les irregularitats de l'alcalde

Ajuntament d'Aiguafreda.





Els vigilants municipals de l'Ajuntament d'Aiguafreda sostenen que pateixen represàlies després d'haver denunciat l'alcalde, Joan Vila (PDeCat), davant l'Oficina Antifrau.





Des del sindicat CCOO expliquen que l'alcalde ha trencat relacions laborals amb la representació d'aquests treballadors i que, a més, continua realitzant una sèrie de pràctiques irregulars que han estat denunciades però que no troben resposta per part de ningú.





Fonts sindicals asseguren que Vila els responsabilitza "sense fonament" de la denúncia que CCOO va presentar l'estiu de 2017 acusant l'alcalde d'haver eliminat sancions de trànsit de manera discriminatòria i per causes no justificades a diversos ciutadans, incloent-se ell mateix.





Així assenyalen que en els últims mesos Vila ha cessat al cap d'aquest servei policial i ha empès el delegat de personal funcionari a agafar la baixa després de rebre amenaces ".





CCOO ha lamentat aquesta situació i ha assegurat que els treballadors municipals tenen por "més represàlies" per part de l'alcalde Joan Vila.





Les acusacions de les males pràctiques que denuncien han quedat reflectides en dues denúncies que daten de maig i juny de 2017 davant l'Oficina Antifrau, però els vigilants saben que els processos són lents i estan a l'espera que es resolgui aquesta situació.





NEGOCIAR ELS CONVENIS





En aquest sentit assenyalen que el govern local s'ha negat a negociar els convenis amb els guàrdies municipals tot i que han buscat la mediació de tercers com el Síndic de Greuges.





"No ho ha acceptat i el que ha fet és imposar-nos un quadrant amb horaris no pactats i torns en els quals no hi ha ningú", explica Antonio García, delegat de personal funcionari a l'Ajuntament d'Aiguafreda.





García denuncia que es va cessar el cap dels guàrdies municipals i que ell mateix va agafar la baixa a causa de les pressions que va rebre, segons relata.





El portaveu dels treballadors també assegura que a la seva baixa i la del cap del servei s'ha sumat una més i que cap d'aquestes s'han cobert.









Tot això "repercuteix negativament en l'ambient laboral del col·lectiu, el servei públic i la seguretat ciutadana al municipi", indica.





Segons CCOO s'ha arribat a aquesta situació després que l'estiu de 2017 el sindicat denunciés davant l'Oficina Antifrau de Catalunya que en aquest consistori s'estaven produint irregularitats amb les multes de trànsit.