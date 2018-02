Arrimadas sosté que l'escapada de Gabriel a Suïssa és el "campi qui pugui" dels independentistes

Arrimadas critica la fugida d'Anna Gabriel a Suïssa.





La líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, ha afirmat que el trasllat a Suïssa de l'exdiputada de la CUP al Parlament Anna Gabriel, que aquest dimecres ha de declarar davant el Suprem pel procés independentista, mostra que els líders separatistes són al "campi qui pugui".





"Els que havien venut la República (catalana) i que anàvem a ser molt rics i molt feliços al final estan fugint. És un campi qui pugui", ha indicat en roda de premsa a la seu de Cs després de la reunió de l'Executiva permanent .





Arrimadas ha subratllat que "si et diu un jutge, hauràs d'anar a declarar", com qualsevol ciutadà del carrer. I especialment aquelles persones que han ocupat càrrecs públics, com Anna Gabriel o com l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els quatre exconsellers que estan amb ell a Bèlgica, als quals ha instat a "donar la cara davant la Justícia".





Tot i que encara no se sap si Gabriel acudirà dimecres al Tribunal Suprem, la dirigent de la CUP Mireia Vehí ha assenyalat, sobre la presència de l'exdiputada a Ginebra, que la "dimensió internacional" de l' 'Procés' és "fonamental".





Sobre això, la portaveu de Ciutadans ha apuntat que els independentistes "s'han gastat milions i milions a intentar internacionalitzar el 'Procés' i l'única que els han donat suport és l'extrema dreta flamenca".





"MENTINT" ALS CATALANS





Pel que fa a la compareixença davant el Suprem de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i de la coordinadora general de l'PdeCAT, Marta Pascal, Arrimadas ha dit que Cs respecta les actuacions judicials i les estratègies de defensa de les investigades.





"Però que mirin als ulls dels catalans i reconeguin que han estat mentint i prenent-els cabells durant anys", ha afegit, lamentant que alguns polítics separatistes estiguin "cantant La Traviata davant els jutges" però després no es sinceren amb els ciutadans.