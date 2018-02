Pacients amb síndrome d'Asperger demanen millorar la seva inclusió social i laboral

Els afectats per Asperger segueixen patint discriminació.





Pacients i familiars amb síndrome d'Asperger han sol·licitat aquest dilluns al Senat, en un acte celebrat amb motiu del Dia Internacional de la malaltia, unir entre tots esforços per millorar la seva inclusió social, educativa i laboral.





I és que, tot i que en els últims anys s'han produït avenços en matèria de detecció precoç i atenció sanitària, els afectats per aquest trastorn del neurodesenvolupament segueixen patint "cada dia" diferents tipus de discriminació motivats, entre altres aspectes, per la manca d'informació i els "prejudicis" que hi ha al voltant d'ells.





Es tracta de persones el cervell funciona de manera diferent a l'habitual, especialment en la comunicació i interacció social.





Encara que solen compartir característiques nuclears amb els pacients amb autisme, el llenguatge en aquests pacients és fluid i la capacitat intel·lectual és igual o superior a la mitjana de la població.





DIFICULTATS PER RELACIONAR-SE





No obstant això, els que el pateixen solen tenir dificultats a l'hora d'entendre la comunicació no verbal i els missatges subtils que es transmeten a través d'aquest canal; poden parlar durant molt de temps dels seus temes d'interès, però tenen dificultats per saber quan acabar la conversa; i, encara que vulgui relacionar-se amb els altres, no sap fer-ho de manera que, de vegades, pot trobar-se sol.





Uns trets que els fan que, tal com ha assegurat la presidenta de l'Associació Aspertxu Asperger TEA Bizkaia i mare d'un nen amb aquesta malaltia, Covadonga Saiz Bernuy, siguin persones "úniques i irrepetibles".





No obstant això, aquesta és precisament una de les barreres que existeixen per detectar-los ja que "cap" pacient és igual que un altre, com així ho ha recordat la vicepresidenta de la Confederació Espanyola d'Autisme FESPAU, Amparo Fabra Belenguer.





Ara bé, un cop aconseguit un diagnòstic, el qual està millorant a Espanya, aquests pacients pateixen "barreres" dia a dia com, per exemple, a les escoles, a l'hora d'accedir a un lloc de treball o en la forma en la que els tracta la societat.





ACONSEGUIR UNA INCLUSIÓ REAL





Per això, la Confederació Asperger Espanya, FESPAU i la Confederació Autisme Espanya han publicat un manifest en el qual reclamen que en el Pacte per l'Educació s'avanci en un marc legal que "reguli" i reconegui, "de manera decidida", el dret a la inclusió educativa específica, especialitzada i de qualitat, "flexibilitzant i innovant" l'oferta educativa existent en les diferents etapes educatives i vitals.





"La inclusió ha de ser real i no reduir-se a la simple presència de l'alumne a l'aula, sinó que és imprescindible que es capaciti al sistema educatiu i que hi hagi suports especialitzats per a aquests nens en totes les etapes educatives", ha postil·lat el secretari de la Junta Directiva de la Confederació Autisme Espanya, José María Sabut Galera.





MÉS DEL 80% NO ACCEDEIX A UN LLOC DE TREBALL





De fet, la millora de les condicions laborals per als pacients amb síndrome d i Asperger és una altra de les reivindicacions que han realitzat les organitzacions.





La concreció del model d'ocupació amb suport per a persones amb discapacitat és un aspecte "clau" per a la participació "efectiva" i l'autonomia personal dels adults amb aquest trastorn.





I és que, tal com ha alertat el representant de la Confederació Autisme Espanya, més del 80 per cent dels pacients no accedeix a una feina o, quan ho fa, és en condicions precàries o en llocs de treball amb baixa qualificació.





"En un col·lectiu que ha anat creixent en nombre i anys, sol·licitem seguir sumant esforços en aquest sentit perquè l'exercici d'un ofici i la independència de les persones amb Asperger adultes no segueixin sent una quimera o fantasia irrealitzable. Per això considerem essencial i urgent la modificació integral del Reial Decret d'Ocupació amb Suport perquè deixi de excloure'ns i de resposta a les nostres necessitats ", han detallat els afectats.