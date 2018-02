Junqueras demana als militants d'ERC que no renunciïn al projecte independentista

Junqueras i Rovira animen a defensar el projecte independentista.





El líder d'ERC, Oriol Junqueras, i la secretària general, Marta Rovira, han enviat aquest dilluns una carta a la militància en què defensen la vigència del projecte polític republicà del partit i avisen: "Estem amb vosaltres i mai renunciarem a les nostres conviccions, mai, tot el contrari ".





La missiva l'han enviat després de conèixer-se la decisió del jutge del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena de deixar en llibertat a Rovira amb una fiança de 60.000 euros, que en els pròxims dies abonaran l'ANC i Òmnium Cultural.





Els republicans admeten que treballaven amb la possibilitat que el jutge hagués decretat presó incondicional per a Rovira: "Era una circumstància probable", com ja en el seu dia es va decretar per Junqueras, a la presó d'Estremera des del 2 de novembre de 2017.





Junqueras i Rovira demanen als seus militants que segueixin defensant el projecte independentista des de vies pacífiques com fins ara i demanen que la indignació que puguin sentir en cap cas la converteixin en "ira".





"Us demanem que no us deixeu provocar, que no ens deixem arrossegar per la impotència cap a un escenari de creixent confrontació, que és el que persegueixen el PP i els seus aliats", afegeixen els dos màxims dirigents del partit republicà.