Artur Mas i Neus Lloveras declaren dimarts davant el Suprem com investigats pel 'procés'

Mas i Lloveras declararan davant el Suprem.





L'expresident de la Generalitat Artur Mas i l'expresidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, ambdós del PdeCAT, estan citats a declarar aquest dimarts com a investigats davant del Tribunal Suprem per l'anomenat 'Procés'.





Tots dos han estat inclosos entre els investigats per l'instructor del procés, Pablo Llarena, pels càrrecs que van exercir com a president del partit i presidenta de l'AMI, respectivament, que formaven part del comitè estratègic del 'Procés' dissenyat en el document 'Enfocats' .





Aquest pla de ruta va ser confiscat al domicili de Josép María Llové, mà dreta de l'exvicepresident de la Generalitat en presó preventiva Oriol Pujol.





Per aquesta raó són investigats per presumptes delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics i hi ha la possibilitat que tant la Fiscalia com l'acusació popular, exercida pel partit Vox, puguin demanar per a ells mesura cautelar de presó.





Aquesta mesura s'ha sol·licitat aquest dilluns per una altra de les investigades, la secretària general d'ERC Marta Rovira, que finalment romandrà en llibertat sota fiança de 60.000 euros.





POSSIBLE reincidència DE MAS





Es dóna la circumstància que Artur Mas va ser condemnat el març de l'any passat a dos anys d'inhabilitació per un delicte de desobediència, per ordenar i organitzar la consulta sobre independència celebrada el 9 de novembre de 2014 que va ser prohibida pel Tribunal Constitucional.





Una condemna, que encara està pendent de ser confirmada per la Sala Penal de Suprem.





Segons les investigacions dels imputats Mas i Lloveras, al costat dels exmembres de Govern i de la Mesa del Parlament podrien haver tingut una participació principal i destacada en el desenvolupament del 'Procés'.