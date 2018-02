ACS redueix a 18,36 euros per acció la seva OPA en descomptar el dividend d'Abertis

Enfront de la proposta inicial de 18,76 €.





ACS reduirà fins 18,36 euros per acció la contraprestació que proposa a l'OPA llançada per Abertis, davant de la proposta inicial de 18,76 euros per títol, per ajustar-la al dividend que el grup de concessions repartirà el proper 20 de març.





La companyia que presideix Florentino Pérez també ha adaptat el canvi de títols amb què preveu abordar el 20% de l'operació, de manera que serà de 0,1254 accions de la seva filial alemanya Hochtief per cada acció d'Abertis, davant l'actual canvi de 0,1281 títols per un.





Abertis preveu proposar a la junta d'accionistes, que celebrarà el pròxim 13 de març, el repartiment d'un dividend de 0,40 euros bruts per acció a compte dels seus resultats de 2017, que s'abonarà el 20 de març.





ACS realitza aquest s'ajusti a la seva OPA, valorada en 18.600 milions d'euros i competidora de la formulada per Atlantia per 16.341.000, mentre l'operació està a l'espera de ser autoritzada per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).