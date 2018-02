Marta Sánchez no descarta demanar permís a Patrimoni Nacional per incloure la seva versió de l'himne d'Espanya en un disc

Marta Sánchez ha assenyalat que estima el seu país.





L'artista Marta Sánchez ha assenyalat que no descarta demanar permís a Patrimoni Nacional per incloure la seva versió de l'himne en un disc, amb motiu de la reacció davant la seva interpretació de l'himne d'Espanya amb la seva pròpia lletra el passat dissabte al Teatre de la Zarzuela.





Preguntada sobre la possibilitat d'incloure l'himne amb la seva lletra, ha assenyalat que l'està veient perquè "l'himne està molt protegit". "A veure si em deixen desprotegir una mica i ficar-li la lletra", ha dit.





"Sé que alguns han dit que és una mica cursi, però no ha estat per res la meva intenció, sinó fer una lletra d'amor i de sentiments, de portar raigs de sol per tot arreu", ha destacat.





Respecte al seu patriotisme, Marta Sánchez ha assenyalat que estima el seu país i l'ha estimat "més" a la "distància". "Crec que és el millor país del món després de viure en diversos", ha ressaltat.





Pel que fa a la petició perquè canti l'himne a la final de la Copa del Rei, ha afirmat que si passa es moriria, i ha subratllat que no esperava l'enrenou que ha tingut la seva interpretació. "Ni en els meus millors somnis", ha dit.





Prèviament, Marta Sánchez s'ha mostrat "aclaparada i incrèdula" per la resposta social que ha tingut la seva versió de l'himne d'Espanya interpretada al Teatre de la Zarzuela i ha admès que no li importaria que la seva composició pogués arribar a ser la lletra oficial.





"Mai vaig imaginar que anava a ser notícia d'aquesta manera desbordant, no sóc tan agosarada, però si la meva lletra acaba sent la lletra de l'himne em vaig a la tomba tranquil·la", ha admès Sánchez en una entrevista a Onda Cero





La cantant ha assegurat sentir-se "orgullosa" perquè la seva iniciativa "no hagi passat desapercebuda" i ha explicat que la idea va sorgir "fa any i escaig" quan vivia a Miami, pel que ha descartat l'existència de qualsevol relació amb la situació política actual .





"Es va acudir molt abans que explotés res a Espanya, això em salva, això és la meva garantia que no té res a veure amb això", ha indicat.





Marta Sánchez ha explicat que la idea de posar lletra a l'himne d'Espanya va sorgir en un moment en què "ho estava passant malament" als Estats Units.





"Va ser un flaix que vaig tenir al llit i vaig pensar en l'himne, que és una música que mai s'ha fet en pla balada, sempre ha estat una marxa amb un ritme una mica incòmode i gens melòdic", ha explicat Marta Sánchez.