La introducció del castellà com a llengua vehicular a Catalunya eclipsa al pacte educatiu

El debat sobre l'ús del castellà a Catalunya ha eclipsat les negociacions.





El debat sobre l'ús del castellà en el sistema educatiu català, arran de la decisió del Govern de donar l'opció d'estudiar en aquesta llengua en la prematrícula escolar de Catalunya, ha eclipsat les negociacions de la Subcomissió parlamentària per al Pacte Social i polític per l'Educació, que, previsiblement, aquest dimarts va començar a discutir sobre finançament del sistema educatiu.





Per als socialistes i Podem, aquest assumpte lingüístic "perjudica" i "enfosqueix" els treballs per al Pacte educatiu, mentre que per a Ciutadans el "respecte" a la legalitat vigent i les sentències judicials sobre l'ús del castellà a les aules catalanes és un tema "prioritari" i "innegociable".





Per a la portaveu d'Educació del PSOE al Congrés, Luz Martínez Seijo, "no és el moment" d'obrir el tema del model lingüístic català, fent ús del 155, "en un moment d'excepcionalitat".





Martínez Seijo també ha acusat el Govern de "saltar-se el clima de consens" i li ha demanat que se centri en millorar l'educació del país.





La portaveu d'educació dels socialistes ha sol·licitat al Govern que deixi de "prendre el pèl" als membres de la Subcomissió parlamentària, que fa servir al seu "capritx": Trasllada els temes que "li interessa" per "evitar tensions" i pren la iniciativa amb d'altres, com el del castellà o el MIR educatiu, "sense esperar que aquest fòrum debati i decideixi sobre ells".





SALTAR-SE LES REGLES DEL JOC





"Ja està bé que -el Govern- ens prengui el pèl i ens faci perdre el temps", ha subratllat Martínez Seijo, que creu que amb iniciatives com la de la matrícula a Catalunya, el ministre "se salta les regles del joc" i "utilitza l'educació amb fins polítics".





El mateix opina de les iniciatives registrades per altres grups parlamentaris, que no esperen que es debatin en la Subcomissió. En aquest sentit, ha assenyalat la proposta de Units Podem per limitar els concerts educatius o les de l'alta inspecció educativa o el MIR docent, ambdues de Ciutadans.





"Si tots es posaran a presentar iniciatives, ja podem plegar", ha postil·lat Martienz Seijo.





"FALTA DE LLEIALTAT"





El diputat català i portaveu adjunt d'Educació de Units Podem-en comú podem-En Marea, Joan Mena, ha afirmat que aquesta qüestió lingüística "afecta totalment" i és una "falta de lleialtat" del titular d'Educació amb la Subcomissió parlamentària.





Mena ha recordat que el tema lingüístic està integrat en un dels 15 punts del guió pactat pels grups sobre els temes a tractar de cara a l'elaboració d'una proposta per enviar a l'Executiu per a una nova llei educativa.





"Hem de discutir encara en el pacte com donem cabuda a l'Espanya plurilingüe en el panorama educatiu", ha asseverat.





Per Mena, el pacte té tres potes -política, social i territorial-, que el ministre "no respecta". A més, ha advertit que aquest debat, generat a la calor de l'aplicació del 155, "respon a una guerra electoralista i sense escrúpols entre PP i Ciutadans".





RESPECTE A LA LEGALITAT VIGENT





Per contra, la portaveu d'Educació de la formació taronja a la Cambra baixa, Marta Martín, ha assenyalat que "el primer" és el "respecte" a la legalitat vigent i les sentències judicials sobre l'ús del castellà a les aules catalanes.





"El compliment de la legalitat no es negocia", ha expressat Martín.





Martín no entén per què el PSOE no està d'acord amb respectar el "perímetre constitucional i el que marca la legalitat", ja que, segons ha advertit "això és previ a qualsevol treball i negociació" en el si de la subcomissió parlamentària. "Cal garantir el dret de les famílies i alumnes a triar la llengua en què volen estudiar", ha postil·lat.





Martín s'ha defensat de les crítiques del PSOE sobre la presentació d'iniciatives educatives per al seu debat en el ple, sense esperar al Pacte, i ha subratllat que obeeix a la "doble funció" dels grups parlamentaris: legislativa i de control al Govern.