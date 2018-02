Anna Gabriel comunica al Suprem que no es personarà perquè no tindria un "judici just"

Gabriel roman a Suïssa





L'exdiputada de la CUP Anna Gabriel ha comunicat aquest dimarts al Tribunal Suprem (TS) que no acudirà aquest dimecres a declarar, per considerar que en la causa que la investiga "no existeix dret a un judici just".





L'escrit registrat, i presentat per la procuradora de Gabriel, Isabel Alfonso Rodríguez, esgrimeix que es posa en contacte amb el TS "per qüestions de lleialtat processal".





Gabriel fa referència a la entrevista del diari suís 'Le Temps' que explica la seva intenció de no acudir al Suprem i la seva "intenció de romandre" en Ginebra, on ja es troba actualment.





La procuradora de Gabriel esgrimeix que no considera garantits els drets de l'exdiputada: "Els seus drets fonamentals es veurien greument compromesos d'acceptar voluntàriament la seva participació en el present procediment".





Gabriel és la segona integrant de la CUP citada a declarar en aquesta causa: la primera, la també exdiputada Mireia Boya, sí va comparèixer davant el Suprem la setmana passada i va ser posada en llibertat sense mesures cautelars.

POSSIBLE EXTRADICIÓ I ASIL





En declaracions a la televisió suïssa RTS, Gabriel contempla que el jutge del TS Pablo Llarena decideixi demanar la seva extradició per no acudir a la cita del dimecres i conclou: "Llavors Suïssa haurà de decidir què farà amb mi".





També explica que ella mateixa i els seus advocats creuen que "una extradició seria il·legal perquè no hi ha base per sostenir" que hagi comès cap delicte, i al·legaran que el procés judicial a Espanya és una persecució política contra la seva persona.





"Suïssa no accepta les extradicions que són de persones perseguides políticament, i aquest és el meu cas", i ha detallat que la seva intenció és establir-se en Ginebra i reprendre la seva activitat acadèmica, que ja va desenvolupar a Catalunya com a professora de Dret a la Universitat de Barcelona (UB).





Gabriel afegeix que encara no ha demanat l'asil polític, però que contempla fer-ho pròximament si hi hagués sol·licitud d'extradició i això compliqués la seva vida a Suïssa: "Vaig a intentar treballar i instal·lar-me aquí. Si no puc perquè hi ha una ordre d'extradició, demanaré asil polític".





ORDRE DE DETENCIÓ A ESPANYA





Anna Gabriel es troba a Suïssa al costat d'altres companys de la seva formació des del passat cap de setmana i ha

trencat el suspens que mantenia sobre els seus propòsits, es quedarà a Suïssa però l'espera una ordre de detenció a Espanya i l'arrest internacional quan es dicti el procediment.





Després de la publicació de l'entrevista que li ha fet el mitjà suís, el jutge Llarena haurà de decidir ara quines mesures prendre davant la pròfuga, una situació que planteja una vegada més la conveniència de posar en marxa una ordre de detenció contra un altre líder independentista.





Les fonts jurídiques consultades asseguren en aquest sentit que el Tribunal Suprem ha de reclamar la seva detenció en territori nacional, però que a causa del que ha passat amb Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers que es troben a Bèlgica, la sol·licitud a la Interpol ja és una opció menys probable.





Anna Gabriel ha fet pública les seves intencions quan ja no podien perjudicar Mart Rovira i Marta Pascal, que van declarar aquest dilluns davant del Tribunal Suprem, però sí Artur Mas, que es presenta aquest dimarts davant el jutge Pablo Llarena i que podria veure risc de fuga per la seva decisió de no presentar-se a declarar.





L'enemistat entre Anna Gabriel i Artur Mas sempre va ser notòria. La màxima responsable d'Endavant sempre va presumir que havien enviat Artur Mas "a la paperera de la història", en paraules de Benet Salellas, que avui exerceix d'advocat d'Anna Gabriel. Va ser quan la CUP va forçar la seva marxa el 2016.