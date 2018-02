PDeCAT i ERC d'acord que el 28 de febrer es retiri Puigdemont com a candidat a President

Els independentistes estudien la possibilitat que el 28 de febrer Carles Puigdemont anunciï que renuncia a ser investit president de la Generalitat.





L'equip de l'expresident i els responsables d'ERC mantenen encara obertes les negociacions per a la investidura i per al futur del Govern de la Generalitat. ERC veuria bé aquest calendari aproximat, però insisteix que el nou Govern que cap dels consellers i molt menys el president tinguin causes obertes per la seva participació en el procés independentista.





D'aquesta manera Puigdemont haurà d'acontentar amb controlar 'conselleries' clau, i amb un càrrec de valor simbòlic que ell mateix exercirà des de Brussel·les.





La intenció dels independentistes i del president del Parlament és que no hi hagi ple fins que no hi hagi investidura, tot i que Inés Arrimadas, líder de Ciutadans, pretén forçar-lo.





L'estructura de la Generalitat ja està pactada i ara els debats entre ERC i JxCAT se centren en dues qüestions: com s'escenifica la retirada de Puigdemont i en quins noms han d'ocupar cada conselleria i llocs de poder rellevants, com ara la presidència i la direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, l'ens públic que controla TV3.





A més l'ANC també ha començat a rectificar i ja s'ha obert al fet que hi hagi un president de la Generalitat que no sigui Carles Puigdemont.