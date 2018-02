Aigües de Barcelona Grup Suez rep el XVIII Prix Pyrénées

L'Grand Marina Hotel de Barcelona ha acollit aquest vespre el sopar de gala de lliurament del XVIII Prix Pirineus. Més de 250 persones han assistit a l'esdeveniment, que representa la cita anual francoespanyola del món econòmic a Catalunya, entre les quals nombroses personalitats de la vida social i econòmica de Barcelona. També han assistit representants de les empreses patrocinadores Abertis, Assurances du Crédit Mutuel, Mazars, Orange i Schneider Electric.





Des de l'any 2000, la Cambra de Comerç Francesa de Barcelona lliura anualment el guardó a una empresa, entitat o persona que, per la seva activitat i dinamisme, ha contribuït en el desenvolupament de les relacions entre França i Espanya.





L'acte ha començat amb unes paraules del president de la Cambra, Antoni Bover, que ha destacat l'aposta de l'entitat per consolidar-com una plataforma on les 450 empreses membres poden compartir informació i contactes. Així mateix, ha exigit al conjunt de la classe política "més intel·ligència col·lectiva, escolta, diàleg i estabilitat, elements clau per al desenvolupament de les empreses".





La història de l'empresa premiada comença el 1867. Va néixer amb l'objectiu de fer arribar l'aigua potable a totes les llars d'una Barcelona en plena expansió.





Des de l'entrada de Lyonnaise des Eaux al segle XIX fins a la data, la seva connexió amb capital francès sempre ha estat destacable. Representa, sens dubte, un dels majors motius d'èxit, tant en la millora de les seves prestacions -apostant per la qualitat i la seguretat del cicle de l'aigua- com en la seva expansió internacional. Avui és una de les empreses més emblemàtiques del Grup Suez al món.





Tenint en compte tot l'esmentat anteriorment i per celebrar el 150 aniversari de la seva creació, el jurat ha decidit -per unanimitat- premiar, en la seva divuitena edició a Aigües de Barcelona - Grup Suez.





Àngel Simón, president d'Aigües de Barcelona i director general adjunt del Grup Suez, ha recollit el guardó de mans d'Yves Saint-Geours, ambaixador de França a Espanya. Simó ha recordat que Agbar és un exemple a seguir com a companyia que gestiona el cicle integral de l'aigua, però també d'excel·lència, sostenibilitat, innovació, voluntat de servei, d'atenció a les persones i imbricació en la societat.





Ha destacat també que "Catalunya ha estat sempre una destinació privilegiada per a moltes empreses franceses per implantar-se a l'exterior". En aquest sentit, ha celebrat la bona relació entre França i Espanya i reconegut el compromís de la Cambra de Comerç Francesa de Barcelona que treballa per "estrènyer encara més la col·laboració entre tots dos costats dels Pirineus".





L'Ambaixador de França a Espanya ha clausurat l'acte insistint en la sintonia existent entre França i Espanya i el seu gran paper exercit dins de la Unió Europea.