Amor ¿mai deixa de ser?

Tot just han passat unes hores del dia d'amor i l'amistat i són molt pocs els que poden dir amb exactitud que estimen i els han estimat. En un segle XXI on els divorcis són més freqüents que els matrimonis i la maduresa emocional és posada en dubte cada vegada que un jove adolescent executa a mansalva a companys de classe o quan un dirigent trunca les possibilitats de desenvolupament i felicitat de milers d'éssers humans, parlar d'amor com quelcom intern que permet assumir la responsabilitat de l'altre -parella, fill, progenitors, condeixebles, conciutadans, migrants- sembla més una utopia.





Un nadó adora la seva mare potser fins als 7 i 8 anys, perquè la necessita i s'assumeix desvalgut sense les seves cures, es tracta del primer tipus d'amor que experimenta i per desgràcia de molts aquest nivell no és superat per les majories, sobretot en un món extremadament capitalista, que ha condicionat la humanitat al consumisme exacerbat allunyat de qualsevol consciència o precepte moral. És major l'amor a la meva pretesa núvia si per donar-li unes xocolates robatori diners de la bossa de la tia o l'àvia?





En una societat que per tots els mitjans promou masses cooperants -emprenedors, voluntaris, seguidors de partits i religions- en quina part interna es localitza el veritable amor?





Conversant amb un universitari, pare de tres filles al qual els fils de plata li van sorprendre sense ocupació, ni fortuna per afrontar el que li queda de vida, vaig tractar d'indagar el perquè de la seva negativisme cap tot i tots i d'entendre els motius de la seva matrimoni, procreació de filles i divorci aquest m'ha respost, que en realitat ell i la seva parella mai es van voler ni mai van tenir alguna cosa en comú ¡llavors per què es van casar! Encongir les espatlles i tractar d'explicar que simplement es tracta d'errors de joventut, és una manera de descriure com milers d'éssers humans entenen que estimar és sinònim de portar-te o acompanyar-te ràpidament al llit, complir amb alguna expectativa social o imaginar que es pot ser més apte (a) o competitiu que sent solter.





Si amb tot i les hores de treball o socialització de la mare [1] l'infant aconsegueix superar la sensació de desinterès sense percebre-la com desamor, és molt probable que el pas a una etapa d'obrar i pensar es torni cap al pare com a centre de seus afectes encara. Què passa quan el pare no existeix com a resultat d'una separació o d'un conflicte marital? Com s'arriba a una etapa de maduresa que implica alliberar-se sense conflicte del poder protector de la mare i l'imperatiu del pare quan aquesta relació ja de per si està distorsionada?





MADURESA





Així les coses el veritable amor, suposa en si mateix fortes bases de maduresa -la qual cosa no necessàriament va de la mà amb l'edat- certes actituds i capacitats i si bé aquest es consolida en el transcórrer de determinats processos, és un fet que en la societat actual hi ha una i mil influències per destruir-mitjançant l'engany, la modificació de conductes i per suposat la manipulació. Pot haver amor en una societat condicionada a reaccionar de manera uniforme davant temes d'interès com seria el tipus de govern que volem donar-nos, el tipus de mitjans de transport que podem instal·lar, o la quantitat de fills que "hem de" procrear?





Així com el nen comença a transferir la seva afecció cap a la cançó de bressol o la mestra del kinder a sentir-se abandonat per la mare, en l'actualitat es percep l'amor com un refugi que ens alliberi de la por a la solitud, tot i que "l'objecte del nostre amor "no sigui l'idoni. Allunyar-se del ramat -la qual cosa condiciona a seguir el camí de tots els que van en ell encara que la destinació sigui un precipici- implica l'atreviment de pensar i sentir diferent a l'altre i posar en acció les conclusions d'aquest exercici racional i emocional.





El món feliç d'Aldous Huxley, no és altra cosa que el disseny d'una cova de protecció per a infants incapaços de valer-se per si mateixos per la seva enorme por a la soledat.





Són moltes les coves que ens ofereix el capitalisme liberal del món global: l'èxit, els títols professionals, l'acumulació de riquesa, l'exercici del poder, són només algunes d'elles. Nens de les faveles brasileres van dir en una enquesta de la UNICEF, que triaven pertànyer a bandes delinqüencials perquè si bé el risc era morir aviat amb elles tenien garantit un sepeli decorós i el record dels seus companys. Quin tipus d'amor ofereixen a nens mexicans les bandes criminals comerciants d'humans, armes i drogues?





El veritable amor és alguna cosa més que una aliança de dos contra el món o una concepció estandarditzada -tot i que sigui de tall poètic- de conceptes divins o polítics, per això ens xoca la repetició d'espots amb "nanananana" o al·lusions a aquells que ja sabem qui són o com pensen. Qui creus més capacitat l'amor, què guanya adeptes fent assenyalaments acusatoris, al qual pots reconèixer a tot arreu o algun altre model?





L'amor és un procés, un desafiament constant; és la valentia d'enfrontar-se a un mateix, és la capacitat de no fugir [2] renegant del país al qual pertanyem, del grup amb el qual ens hem identificat amb honestedat, ni d'aquells als quals ens devem i amb els quals estem disposats a ser part sense pugnes competitives artificials que ens fan socis, enemics, superiors potser però sense capacitat d'exercir la justícia i per tant l'amor.









[1] Depenent de l'estrat social un nen pot sofrir l'abandó matern en un centre de cura o a les mans de servitud i això necessàriament afectés la seva percepció de l'amor.

[2] Separativitat i altres conceptes que convindria repassar en l'art d'estimar de Erick Fromm.