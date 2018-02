Fiscalia preveu demanar presó sense fiança per a Trapero

Fiscalia vol presó per Trapero





La Fiscalia preveu sol·licitar presó sense fiança per al exmayor dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, aquest divendres a l'Audiència Nacional, on ha de declarar com a investigat per un segon delicte de sedició en la celebració del referèndum de l'1 d'octubre a Catalunya.





La jutge de l'AN Carmen Lamela ha citat a declarar Trapero per a aquest divendres, 23 de febrer, a les 9.00 hores en qualitat de investigat.





El seu substitut al capdavant dels Mossos després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, Ferran López, també haurà de comparèixer el mateix dia davant la magistrada, encara que en el seu cas com a testimoni.





El 16 d'octubre Llanera va imposar a Trapero mesures cautelars obligant-lo a entregar el seu passaport, prohibint sortir d'Espanya i amb compareixences quinzenals al jutjat.





Trapero va ser citat llavors pel primer delicte de sedició per la "inacció" dels Mossos durant els aldarulls de carrer del 20 i el 21 de setembre contra la Policia i la Guàrdia Civil.