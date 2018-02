El cicle de cantautors Al Caliu fa la sisena edició a l'Alt Camp i la Conca de Barberà

Arrenca el nou cicle Al Caliu





La 6a edició del Cicle hivernal de cantautor(e)s del territori Al Caliu comença aquest cap de setmana i durant els mesos de febrer i març estarà a les comarques de l'Alt Camp i la Conca de Barberà.





Els orígens d'aquest cicle musical els trobem el 2012, arran del retrobament de diferents músics amb projecte artístic propi al festival de música i cantautors Riubombori, organitzat per la Cultural Jordi Francolí.





Arran d'aquesta trobada, diferents cantautores van decidir unir-se per crear un cicle on fomentar la música d'autor els mesos d'hivern, quan menys activitats culturals programades hi ha.





Aquell mateix hivern neixia Al Caliu, que continua sent un projecte auto-organitzat i que ara arriba a la sisena edició mantenint la seva essència.





El Cicle enguany tindrà lloc a l'Alt Camp i la Conca de Barberà, tenint com a novetat un nou espai: el Centre Cultural Sant Jordi de Montblanc, cedit per l'Ajuntament d'aquesta localitat.





INCORPORACIONS





L'oferta musical també creix amb dues incorporacions: Dani Albero, músic intimista, que composa amb guitarra i piano i Alvariable, un projecte musical format per Àlvar Fortuny i Gabriel Saénz, que defineixen el seu estil com a folk orgànic.





El primer concert serà aquest diumenge 25 de febrer al Casalet de l'Espluga de Francolí a les 18:30 hores. En aquesta ocasió actuaran la cantautora rural Susannes i el grup de folk rock Tòlia i les guineus.





Les següents dates seran el diumenge 4 de març a les 18 hores al Teatre Principal de Valls i el dissabte 10 de març a les 20h al Centre Cultural Sant Jordi de Montblanc. El concert de final de cicle tindrà lloc igual que l'any passat, repetint l'experiència de compartir la música a l'aire lliure en un espai tan emblemàtic com és la Plaça de Cal Torres de La Riba el proper 24 de març a les 18 hores.





TAQUILLA INVERSA





Les entrades a tots aquests concerts són gratuïtes i l'organització proposa al final de l'espectacle l'opció de taquilla inversa per col·laborar amb aquest cicle musical autogestionat.





Actualment hi ha implicats en el col·lectiu Al Caliu onze projectes musicals que s'encarreguen de les diferents tasques organitzatives.





En aquest 2018 son sis els que pasaran pels escenaris. A les quatre ja esmentats s'afegiran Mel i Mató, i Elena Volpini.