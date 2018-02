ERC demana un acord global que legitimi Puigdemont

ERC vol acordar un Govern efectiu





El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha defensat que la investidura del pròxim president de la Generalitat passi per "un acord global que legitimi [Carles] Puigdemont" i permeti constituir un Govern efectiu que pugui treballar el més aviat possible.





"Sense un acord global som poc partidaris de prendre solucions parcials que ens semblen arranjaments", ha assegurat aquest dimarts, preguntat per la possibilitat d'investir Puigdemont telemàticament, en una entrevista a 'Los Desayunos de TVE'.





Ha considerat imprescindible constituir un Govern "ja no en les pròximes setmanes, sinó en els pròxims dies", per acabar amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, amb el qual ha acusat el Govern central de valer-se per amenaçar, ha dit, amb segregar els alumnes per idioma a l'escola en plantejar l'opció lingüística a la prematrícula.





En aquest sentit, augura que aquest mateix dimarts, dia en què es reuneix la Mesa del Parlament per abordar la reforma de la Llei de Presidència de la Generalitat, hi haurà "notícies" sobre la investidura.





Per Sabrià, la solució al bloqueig polític ha de passar per "legitimar el guanyador de les eleccions, Carles Puigdemont, que es va presentar a les eleccions i ningú va impugnar la seva llista", que va ser la independentista més votada.





ANNA GABRIEL





Sobre la decisió de l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel de no acudir al Tribunal Suprem , al qual està citada com investigada aquest dimecres, ha rebutjat analitzar la seva estratègia de defensa, però ha valorat que així s'eviten "situacions tan injustes" com la de els líders sobiranistes en presó preventiva.





"Totes les estratègies de defensa ens semblen legítimes, fins i tot aquesta", ha asseverat, i ha celebrat que la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i l'exdiputada de la CUP Mireia Boya hagin estat posades en llibertat després de declarar, encara que la primera hagi abonar una fiança.