Llibertat sense fiança per a Artur Mas

Artur Mas arriba al TS





El jutge Pablo Llarena ha decretat aquest dimarts presó sense fiança per a l'expresident de la Generalitat de Catalunya Artur Mas després de declarar en la causa pel procés sobiranista en el Tribunal Suprem.





Mas ha arribat al voltant de les 8,45 hores i ha estat rebut entre aplaudiments de diverses desenes de persones que estan concentrades a les portes del Suprem, entre elles diversos parlamentaris del PDeCAT.





Davant el tribunal també s'ha desplaçat un grup falangista que porta una pancarta amb el lema 'Separatistes il·legalització'.

















L'acusació popular de Vox ha demanat que s'imposi a l'expresident de la Generalitat de Catalunya i expresident del PDeCAT fiança d'almenys 60.000 euros per evitar la presó, a més de compareixences quinzenals davant la justícia i retirada de passaport.





Mas ha estat inclòs entre els investigats per l'instructor del procés, Pablo Llarena, pels càrrecs que va exercir com a president del partit i perquè formava part del suposat comitè estratègic del procés sobiranista català dissenyat en el document 'Enfocats'.





Aquest pla de ruta va ser confiscat al domicili de Josep Maria Jové, mà dreta de l'exvicepresident de la Generalitat en presó preventiva Oriol Junqueras.





Per aquesta raó és investigat per presumptes delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics, i hi ha la possibilitat que tant la Fiscalia com l'acusació popular, exercida pel partit Vox, puguin demanar per a ells mesura cautelar de presó.





Aquesta mesura es va sol·licitar dilluns per una altra de les investigades, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, que finalment romandrà en llibertat sota fiança de 60.000 euros.