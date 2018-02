Fiscalia sol·licita al jutge Llarena declarar complexa la causa del sobiranisme i ampliar la instrucció als 18 mesos

Demanen declarar complexa la causa del sobiranisme





La Fiscalia del Tribunal Suprem ha sol·licitat al jutge Pablo Llarena, que investiga els fets relacionats amb el procés sobiranista, declarar aquesta causa que investiga 28 persones complexa i, per tant, ampliar la instrucció fins als 18 mesos, han informat fonts de l'Alt Tribunal.





El magistrat ha dictat una providència, ha donat trasllat a les parts personades en aquesta causa i dóna un termini de tres dies perquè es pronunciïn a favor o en contra d'aquesta petició del Ministeri Públic.





Segons diu l'article 324 de la Llei d'enjudiciament criminal (LECrim) "les diligències d'instrucció es practicaran durant el termini màxim de sis mesos des de la data de l'acte d'incoació del sumari o de les diligències prèvies".





Això correspondria a l'acte dictat el passat 31 d'octubre per la Sala d'admissions del Tribunal Suprem amb en el qual va admetre a tràmit la querella per rebel·lió, sedició i malversació presentada per la Fiscalia contra els exmembres de la Mesa del Parlament que van participar en el procés sobiranista i la declaració unilateral d'independència.





No obstant això, la llei preveu que davant l'expiració d'aquest termini -que finalitzaria el proper mes d'abril- el jutge instructor pot acordar la complexitat de la causa si així ho sol·licita la Fiscalia, i després d'escoltar les parts, i augmentar el termini d'investigació fins als "divuit mesos".





Això succeirà sempre que "per circumstàncies sobrevingudes a la investigació, aquesta no pogués raonablement completar-se en el termini estipulat o concorrin de forma sobrevinguda algunes de les circumstàncies previstes en l'apartat següent d'aquest article".





Aquest mateix article de la LECrim també assenyala que, superat aquest nou període el termini podrà tornar a ser prorrogat per igual temps o un inferior a instància del ministeri fiscal i "prèvia audiència de les parts".