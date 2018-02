Els treballadors d''El Periódico' intensifiquen les protestes després de comunicar-los 177 acomiadaments

Treballadors d''El Periódico de Catalunya' intensifiquen les protestes contra els acomiadaments





Els treballadors d' 'El Periódico de Catalunya' intensifiquen les protestes contra l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) després que dilluns la direcció de l'empresa presentés per sorpresa la comunicació oficial de 177 acomiadaments.





Els sindicats preveuen fer vaga en dates clau com dies importants d'actualitat política o partits de futbol de gran audiència, així com concentracions al carrer i protestes en actes organitzats per 'El Periódico' en què estiguin els directius del Grup Zeta, al qual pertany el diari.





Fonts del comitè d'empresa han explicat que preveien que hi hagués més temps per negociar entre el Grup Zeta i els representants dels treballadors per tal d'aconseguir adhesions a l'ERO de forma voluntària durant un termini de dues setmanes, però dilluns es van veure truncats els terminis en comunicar l'empresa una xifra tancada d'acomiadaments, que suposa el 46 per cent d'una plantilla de 383 persones.





L'ERO afecta 85 redactors, 55 empleats d'administració i informàtica, 19 de gestió de mitjans i 18 de l'àrea de distribució i subscripcions.





Aquesta decisió se suma a la negociació de la rebaixa salarial de l'any passat, en què el comitè d'empresa ja preveia la possibilitat que també es presentés un ERO a causa de la documentació inclosa amb el refinançament del deute amb els bancs.





Per això, les indemnitzacions ja s'havien establert al juliol: 26 dies per any treballat amb un topall de 16 mesos més 3.000 euros. No obstant això, en conèixer mesos després que l'ERO era de prop de la meitat de la plantilla, els treballadors volien revisar a l'alta aquestes indemnitzacions per tal d'incentivar més baixes voluntàries.





ASSEMBLEA





Aquest dimarts a la tarda està prevista una assemblea general de tots els treballadors de Barcelona i Madrid via Skype, com és habitual, i continuaran amb les mobilitzacions després amb una concentració-performance al carrer.





Aquest dijous 22 de febrer preveuen realitzar un altre acte de protesta amb motiu d'un dels habituals esmorzars-col·loquis Primera Plana que organitza 'El Periódico de Catalunya' a les 9 del matí a l'Hotel Juan Carlos I.





Entre les mobilitzacions a estudiar també hi ha manifestacions a peu de carrer i vagues que, perquè tinguin més efecte, coincidiran amb dies de rellevància mediàtica, com ara partits de futbol o dies d'actualitat política decisiva.





REDUCCIÓ DE JORNADA





A aquest ERO del 46 per cent de la plantilla se suma una reducció de jornada del 10 per cent que ja impliquen, de manera que els treballadors veuen impossible realitzar en les mateixes condicions l'edició del diari en paper i en digital. "Ens falten mans", asseguren des del comitè.





Per aquest motiu, la direcció d' 'El Periódico de Catalunya' ha comunicat la intenció d'externalitzar serveis de forma general, incloent seccions com fotografia, traducció al català, maquetació, producció de continguts i gestió.