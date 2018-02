El Parlament no tramita la llei de Presidència per investir a distància i demana un informe jurídic

El Parlament no tramita la llei de Presidència





La Mesa del Parlament ha decidit aquest dimarts no tramitar la reforma de la Llei de la Presidència per investir distància Carles Puigdemont (JxCat), i ha demanat un informe als lletrats sobre això.





La decisió s'ha pres després d'un acord previ d'ERC i JxCat -que tenen la majoria a la Mesa- i han aparcat així les diferències que van tenir la setmana passada sobre aquest tema.





La reforma, impulsada per JxCat, busca investir Puigdemont president de la Generalitat sense que hagi de comparèixer davant del ple, el que xoca amb la interlocutòria del Tribunal Constitucional (TC) sobre la investidura.





La interlocutòria del TC avalava la investidura de Puigdemont si complia amb dos supòsits: que el candidat de JxCat estigués en la Cambra, i que abans es presentés davant la justícia i obtingués el permís del jutge.









Puigdemont no contempla tornar ara com ara, i JxCat busca modificar la normativa per investir al seu candidat tot i estar a Brussel·les: els lletrats hauran d'"interpretar" si això és compatible amb el dictat pel TC.





A més, JxCat havia demanat que la modificació de la llei es tramités amb la màxima urgència i que s'aprovés en el ple per lectura única -dues vies diferents-: ara la Taula també pregunta als lletrats si és possible o si han de triar una de les dues vies.





REBUIG DE CS





Els membres de Cs en la Mesa, José María Espejo-Saavedra i Joan García, s'han mostrat partidaris que directament es rebutgés l'admissió a tràmit, sense intervenir informe dels lletrats.





La decisió d'ajornar la tramitació s'ha pres després d'una reunió de la Mesa de dues hores -una més de l'habitual- i després s'ha reunit la Junta de Portaveus, sobre altres temes.





LA REFORMA









La reforma que proposa el grup de Puigdemont vol que el candidat a la Presidència pugui "autoritzar, per majoria absoluta, la celebració del debat d'investidura sense la presència o sense la intervenció" personal, podent fer-ho per escrit o per qualsevol altre mitjà previst en el reglament de la Cambra.





També demana afegir un apartat a la llei perquè tots els òrgans del Govern puguin "constituir, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de forma presencial com a distància", la qual cosa habilitaria Puigdemont a dirigir l'Executiu des de Bèlgica.