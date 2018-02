El Constitucional anul·la el sistema de la LOMCE que garantia l'ensenyament en castellà a Catalunya

El TC dóna la raó a la Generalitat





El Tribunal Constitucional ha estimat parcialment el recurs de la Generalitat de Catalunya contra la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat de l'Educació (LOMCE) i ha anul·lat alguns dels preceptes impugnats per considerar que envaeixen competències autonòmiques en matèria d'educació.





Entre ells, la sentència considera que el sistema dissenyat per la llei per garantir l'ensenyament en castellà sostinguda amb fons públics, que va impulsar l'exministre José Ignacio Wert, no respecta el repartiment de competències entre l'Estat i la comunitat autònoma.





Es refereix, en concret, a la capacitat del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, a través de l'Alta Inspecció d'Educació, per decidir sobre l'escolarització d'aquests alumnes en centres privats i al seu finançament.





El ponent de la sentència, aprovada per unanimitat ha estat ponent magistrat Fernando Valdés Dal-Ré.