'El Bigotes' apunta al marit de Cospedal

'El Bigotes' declara al Congrés





Álvaro Pérez, responsable de l'empresa 'Orange Market' de la xarxa Gürtel, creu que en el cas de la suposada finançament il·legal del PP no s'han pres totes les mesures que s'haguessin de prendre contra els donants del partit, i en aquest capítol ha citat en concret Ignacio López del Hierro, marit de la secretària general del PP, María Dolores de Cospedal.





El que va ser conegut com 'El Bigotes', que compleix condemna a la presó de Valdemoro (Madrid) pels contractes de 'Gürtel' per als espais de la Generalitat Valenciana a Fitur i que també està acusat en el judici que se segueix a la audiència Nacional per la suposada finançament il·legal del PP valencià, ha comparegut aquest dimarts davant la comissió d'investigació sobre els casos que afecten el PP.





