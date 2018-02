Txarango, Macaco i Els Amics de les Arts encapçalen el cartell de Canet Rock

Canet Rock acollirà 12 hores de música sense interrupcions.





Txarango, Els Catarres i Els Amics de les Arts encapçalen el cartell del festival Canet Rock, que arriba a la cinquena edició i que tindrà lloc el proper dissabte 7 de juliol al Pla d'en Sala de Canet de Mar.





El festival acollirà "12 hores d'activitat musical ininterrompuda", ha anunciat la seva directora Gemma Recorder.





Macaco actuarà per primer cop al Canet Rock, tocant els seus grans èxits dels últims anys combinats amb els temes del nou disc, i també ho faran per primer cop les bandes emergents Sense Sal, encarregat d'obrir el festival, Pupil·les i La Sra. Tomasa.





Animal, Zoo i Doctor Prats són alguns dels grups que tornaran a actuar al festival, tres bandes joves que s'han consolidat en el panorama musical català en un temps rècord, i Animal presentarà el seu segon disc en exclusiva a Canet Rock.





"El ritme no pararà entre concert i concert", ha detallat Recorder, de manera que el festival comptarà amb les actuacions de Miquel del Roig i DJ Ernest Codina, que ja van actuar en altres edicions oferint versions i música de festa, i enguany se'ls suma PD Busquets.





Aquesta edició ha apostat per una nova proposta que combina la música i el ball en directe, una cosa que no s'havia fet mai abans en el festival, que arriba de la mà de Brodas Bros, una companyia de dansa i cultura urbana, i la banda de funk i soul La Soul Machine.





SENSE BANDES ESTRANGERES





L'organització del festival ha optat per no convidar a cap banda estrangera aquest any perquè els grups que actuaran ja han fet carrera a l'estranger i considera que aquesta edició "és més internacional que mai", ha explicat la directora artística, Laura Duran.





Com en cada edició, Canet Rock mantindrà alguna banda del cartell en l'anonimat, que no anunciarà fins al proper mes d'abril, i els horaris de les actuacions no es desvetllaran fins al juny.





L'espai en el qual se cita el festival té una capacitat de 25.000 persones, encara que l'organització ven un màxim de 23.000 entrades per a garantir una major comoditat als assistents, i aquesta edició ja ha venut prop de 5.000 entrades abans de l'anunci del cartell.