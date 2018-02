El PSC demana empara al Constitucional perquè corrin els terminis de la investidura

Iceta ho ha anunciat a través de Twitter.





El PSC presentarà aquest dimarts un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional contra el bloqueig de la investidura d'un president de la Generalitat: "Volem que corrin els terminis", ha anunciat el líder del partit, Miquel Iceta.





Demanarà al TC que protegeixi els drets dels diputats socialistes i "desbloquejar el procés d'investidura, actualment paralitzat per la suspensió indefinida del ple decidida pel president del Parlament".





Roger Torrent va ajornar el ple d'investidura de Carles Puigdemont després que el TC dictés que no podria celebrar-se a no ser que el candidat estigués ple i amb autorització judicial.





El president de la cambra va demanar llavors un informe als lletrats del Parlament perquè diguessin si el compte enrere de dos mesos per investir un president havia començat a córrer.









Els juristes van dictaminar per unanimitat que els terminis no havien començat i que el calendari s'havia congelat, si bé han indicat a Torrent que la situació no podia eternitzar i que tenia a les mans activar el compte enrere.

RÈCORD DE RECURSOS AL TC





Aquest mateix dimarts, Iceta ha dit en roda de premsa a la cambra que el PSC "té un bon rècord davant del TC" de recursos d'empara des de la passada legislatura, i ha assenyalat que sempre li ha donat la raó, i espera que aquesta vegada també ho faci.





El socialista considera que no es pot ajornar indefinidament la investidura i que, d'alguna manera, cal activar el període de dos mesos per intentar una investidura abans d'una convocatòria automàtica d'eleccions.





"Si Torrent vol mantenir aquesta candidatura -de Puigdemont-, pot, però el que no pot fer és que no corrin els terminis", i ha confiat que el TC es pronunciï a favor que els terminis comencin a córrer.





CELEBRAR UN PLE





Iceta defensa que el més important ara és un ple d'investidura, si bé el PSC donarà suport a les iniciatives de Cs i dels 'comuns' per celebrar ja un ple que analitzi la situació política actual.





També ha criticat que la Mesa ajorni la tramitació de la iniciativa d'JxCat per reformar la llei per tal d'investir Carles Puigdemont a distància: "El que estan fent JxCat i ERC és guanyar temps, perquè els lletrats han estat contundents verbalment a la reunió i han dit que no és convenient tramitar aquesta llei ".





Per això, confia en els lletrats així ho plasmen en l'informe per escrit que se'ls ha sol·licitat, i en què la llei no arribi a reformar: "No es poden canviar les regles del joc quan el joc ja ha començat".