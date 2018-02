Demanen deu anys de presó per a un reclús per intentar violar i matar un altre reu

Presó de Sanfonera a Múrcia.





El fiscal demana penes que sumen 10 anys de presó per a un reclús de la presó de Sangonera la Verda (Múrcia) per intentar agredir sexualment un altre dels reus i tractar de matar-presumptament amb un tros de vidre, segons la qualificació del Ministeri Públic.





El judici començarà aquest divendres, 23 de febrer, a partir de les 11.00 hores, a la Secció número 2 de l'Audiència Provincial de Múrcia.





Els fets es remunten al 12 d'octubre de 2015, quan l'acusat, que tenia 37 anys en aquell moment, estava ingressat en qualitat de pres preventiu al centre penitenciari Múrcia I, situat a la pedania de Sangonera la Verda. A les 20.00 hores d'aquest dia, van ingressar en la seva mateixa cel·la a la víctima, que es trobava en la mateixa condició.





ACTITUD AMENAÇANT





Des del primer moment, l'acusat va començar a desplegar una actitud "amenaçant" cap a la víctima, arribant a dir que hi era per "matar algú", segons el relat del fiscal.





L'individu va arribar a registrar la bossa que la víctima portava amb efectes personals i va fer ús dels mateixos.





Aquesta situació de vexació i menyspreu es va anar prolongant durant tota la nit fins que, mogut per l'ànim de satisfer els seus desitjos lúbrics, l'acusat va exigir a la víctima que es despullés i s'introduís a la dutxa. Tot i l'oposició de l'altre reclús, el va seguir colpejant i obligant-lo a que li fregués tot el cos.





Després d'això, el processat va despenjar la finestra de la cel·la i, col·locant-la a terra, va trencar el vidre d'un cop de peu, agafant un tros a cada mà. Mogut per l'ànim d'acabar amb la vida de la víctima, li va clavar diversos cops amb els trossos, ocasionant-li diverses ferides i perforacions, segons el fiscal.

Les ferides podien haver ocasionat la seva mort si no hi ha l'atenció medicoquirúrgica que li va ser dispensada, en la qual se li va extreure un tros de vidre d'onze centímetres de llarg i de tres a la zona més ampla.





L'agressió va finalitzar davant la presència del funcionari de guàrdia que el va sorprendre amb un tros de vidre a la mà a manera de punyal.





HOMICIDI EN GRAU D'TENTANTIVA





El fiscal sosté que els fets són constitutius d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa pel qual procedeix imposar a l'acusat la presó de vuit anys; així com d'un delicte d'agressió sexual pel qual procedeix imposar-li una pena de presó de dos anys i cinc anys de llibertat vigilada.





A més, en concepte de responsabilitat civil, el fiscal demana per a l'acusat una indemnització de 2.994 euros per les lesions, així com 6.896 euros per les seqüeles i altres 3.000 euros per danys morals, tot això amb els seus interessos legals.