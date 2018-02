JxCat al·lega al TC que impedir la investidura de Puigdemont vulnera l'autonomia del Parlament

JxCat ha presentat al·legacions ens el Constitucional.





El vicepresident primer i el secretari primer del Parlament, Josep Costa i Eusebi Campdepadrós (JxCat), han presentat unes al·legacions al TC en què s'oposen al requeriment que van rebre del tribunal, al·legant que vulnera la "autonomia" de la càmera.





El requeriment els demanava no iniciar, tramitar, informar ni dictar cap acord o actuació per a un debat d'investidura de Carles Puigdemont (JxCat) com a candidat a presidir la Generalitat que no respectés les mesures cautelars del TC, i els avisava de possibles responsabilitats, inclosa la penal.





Segons JxCat, l'ordre d'impedir o paralitzar iniciatives parlamentàries adreçada al president ia la resta de la Taula d'una assemblea legislativa és "una clara extralimitació de l'exercici de la funció de control de constitucionalitat", i també argumenten que l'acte que s'impugna és obligat i taxat segons l'Estatut, i constitueix un acte parlamentari de tràmit.





També diuen que el requeriment va dirigit a persones que no tenen intervenció directa alguna en els actes que s'impugnen, i que la indicació del TC, sense sentència prèvia, limita "greument" drets dels diputats.





"Les mesures cautelars constitueixen una monstruositat jurídica", sostenen a les al·legacions, i consideren que es pretén vetar i de facto inhabilitar per a la Presidència del Govern a un diputat que compleix tots els requisits per a ser elegit i té els suports parlamentaris necessaris.





Afegeixen que s'intenta impedir un debat d'investidura "que està legalment taxat, i no permetre una votació parlamentària perfectament establerta, coses que en absència de cobertura legal podrien ser fins delictives".





I apunten que el requeriment "atempta greument contra el bé jurídic protegit per la inviolabilitat parlamentària, ja que sense cobertura constitucional o legal es pretén bloquejar la lliure formació de la voluntat del Parlament".